Жара усилится: Диденко сказала, где прожарит до 35 градусов

В среду, 28 августа, Украина окажется среди самых жарких стран Европы. В течение дня максимальная температура воздуха в большинстве областей составит 30-35 градусов.

Локальные кратковременные дожди ожидаются в южных регионах страны, где циклоническая зона над Черным морем может временно снизить температуру до 28-30 градусов. Однако на остальной территории Украины будет царить сухая и жаркая погода, сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Погоду в стране будут формировать мощный антициклон на севере и циклон на юге, что повлечет за собой сильный ветер преимущественно с востока. Это создаст атмосферу, похожую на египетскую, с солнечными днями и сухим порывистым ветерком.

В столице Украины, Киеве, 28 августа также ожидается жаркая погода с температурой до 33 градусов и порывистым ветром. В ближайшие дни жаркая погода сохранится, а незначительное понижение температуры прогнозируется только 2 сентября.

В целом жара в Украине будет продолжаться, принося солнечные дни и высокие температуры на большинстве территории страны.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз, когда ждет первое осеннее похолодание в Украине.

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