Женский гороскоп. Какой тип мужчин подходит вам? Это определяет знак зодиака

Многие женщины мечтают найти мужчину, с которым удалось бы построить крепкие отношения. Астрологи утверждают, что в этом могут помочь звезды, ведь именно знак зодиака влияет на то, какого партнера ищет женщина.

Овен (21 марта – 19 апреля): интеллектуал

Овны – упрямые, независимые и трезвомыслящие женщины, которые любят, когда все четко и логично. Они не жалеют времени на размышления, поэтому особенно оценят интеллектуального партнера. Также для Овнов важно быть открытыми и честными

Телец (20 апреля – 20 мая): волевой

Телец – это знак, который очень ценит материальные вещи, в отношениях он очень предан и ожидает того же от другого человека. Идеальный партнер для женщины-Тельца должен быть независимым, амбициозным, но при этом романтичным и страстным.

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Близнецы (21 мая – 20 июня): честный

Близнецы любят пробовать новое. Они энергичны и любопытны к миру, предприимчивы и общительны. Такие женщины ожидают, что их партнер будет идти с ними в ногу независимо от ситуации. Близнецы ценят мужчин, которые говорят то, что думают, а не ходят вокруг да около. В то же время им нужно, чтобы у этого человека было чувство юмора.

Рак (21 июня – 22 июля): честный

Раки – добрые и чувствительные женщины, которым нужны честные мужчины. Идеальный партнер для них также должен быть сильным и независимым, а также уметь принимать волевые решения.

Лев (23 июля – 22 августа): соблазнительный

Женщины-Львы любят привлекать внимание окружающих и купаться в роскоши, поэтому им нужен партнер, знающий, чего он хочет и как этого добиться. Женщина-Лев будет в восторге от щедрого мужчины, овладевшего искусством флирта.

Дева (23 августа – 22 сентября): спокойный

Дева – один из самых загадочных знаков зодиака, который очень осторожно пускает в свою жизнь новых людей. По этой причине Дева заслуживает партнера, который будет терпелив, спокоен и готов ждать, пока она наберется смелости.

Весы (23 сентября – 22 октября): верный

Весы рассудительны, упрямы и мотивированы на достижение выбранной цели, они избегают конфликтов и любят, чтобы жизнь была сбалансированной. Идеальный мужчина для Весов должен быть верным и умеющим идти на компромисс. Весам нужен верный партнер, который имеет серьезные намерения.

Скорпион (23 октября – 21 ноября): страстный

Скорпионы – загадочные, сексуальные и очень амбициозные женщины. Партнер женщины-Скорпиона должен иметь такую ​​же страсть, чтобы не отставать от ее потребностей. Также она оценит терпеливого и веселого мужчину.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря): любить жизнь

Стрельцы – независимые, смелые женщины, с отличным чувством юмора. Они предприимчивы, любят пробовать что-то новое, но временами могут быть совершенно безрассудными. Женщина-Стрелец достойна мужчины с прекрасным чувством юмора, активного, который не будет засиживаться на диване.

Козерог (22 декабря – 19 января): трудолюбивый

Козероги умные, терпеливые и порядочные женщины, иногда даже чересчур педантичные. Им нужен мужчина, который не будет таким серьезным, как они. Идеальный партнер для них должен быть трудолюбивым, давать ощущение безопасности в отношениях, привносить больше положительной энергии.

Водолей (20 января – 18 февраля): обаятельный

Водолеи честны, независимы, недоверчивы и очень креативны. В спальне они нежны, страстны, но романтики в них мало. Им нужно немного больше времени, чтобы доверять другому человеку. Идеальный партнер для женщины-Водолея должен быть любознательным, общительным, но при этом обаятельным и страстным.

Рыбы (19 февраля – 20 марта): чуткий

Рыбы очень эмоциональны, чутки и общительны. Для них общение с другими людьми так же естественно, как дышать. Но они долго затаивают обиду. Им нужен спонтанный и разговорчивый партнер, но также чуткий, заботливый и романтичный.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали самые счастливые дни для всех знаков зодиака в июле, когда мечты могут сбыться.

По их словам, второй месяц лета станет судьбоносным периодом для некоторых уроженцев зодиакального круга – если одних ждет финансовая удача, то другие обретут счастье в любви. Однако для этого придется проявить смелость и решительность.

Также астрологи утверждают, что люди, рожденные в определенное время, чаще страдают от подобных заболеваний. Некоторые склонны к проблемам с сердцем, другие – с нервной системой. Читайте детальнее.