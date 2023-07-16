Жіночий гороскоп. Який тип чоловіків вам підходить? Це визначає знак зодіаку

Багато жінок мріють знайти чоловіка, з яким вдалося б побудувати міцні стосунки. Астрологи стверджують, що у цьому можуть допомогти зірки, адже саме знак зодіаку впливає на те, якого партнера шукає жінка.

Овен (21 березня – 19 квітня): інтелектуал

Овни – уперті, незалежні жінки, які люблять, коли все чітко та логічно. Вони не шкодують часу на роздуми, тож особливо оцінять інтелектуального партнера. Також для Овнів важливо бути відкритими та чесними

Телець (20 квітня – 20 травня): вольовий

Телець – це знак, який дуже цінує матеріальні речі, у стосунках він дуже відданий і чекає цього ж від іншої людини. Ідеальний партнер для жінки-Тельця має бути незалежним, амбітним, але при цьому романтичним та пристрасним.

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Близнюки (21 травня – 20 червня): чесний

Близнюки люблять пробувати нове. Вони енергійні та допитливі до світу, підприємливі та товариські. Такі жінки очікують, що їхній партнер йтиме з ними в ногу незалежно від ситуації. Близнюки цінують чоловіків, які говорять те, що думають, а не ходять навколо. У той же час їм потрібно, щоб ця людина мала почуття гумору.

Рак (21 червня – 22 липня): чесний

Раки – добрі та чутливі жінки, яким потрібні чесні чоловіки. Ідеальний партнер для них також має бути сильним та незалежним, а також вміти приймати вольові рішення.

Лев (23 липня – 22 серпня): звабливий

Жінки-Леви люблять привертати увагу оточуючих і купатися в розкоші, тому їм потрібен партнер, який знає, чого він хоче і як цього досягти. Жінка-Лев буде в захваті від щедрого чоловіка, який опанував мистецтво флірту.

Діва (23 серпня – 22 вересня): спокійний

Діва – один із найзагадковіших знаків зодіаку, який дуже обережно пускає у своє життя нових людей. З цієї причини Діва заслуговує на партнера, який буде терплячий, спокійний і готовий чекати, поки вона набереться сміливості.

Терези (23 вересня – 22 жовтня): вірний

Терези розважливі, уперті і мотивовані на досягнення обраної мети, вони уникають конфліктів і люблять, щоб життя було збалансованим. Ідеальний чоловік для Терезів повинен бути вірним і вміючим йти на компроміс. Терезам потрібен вірний партнер, який має серйозні наміри.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада): пристрасний

Скорпіони – загадкові, сексуальні та дуже амбітні жінки. Партнер жінки-Скорпіона повинен мати таку саму пристрасть, щоб не відставати від її потреб. Також вона оцінить терплячого та веселого чоловіка.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня): любити життя

Стрільці – незалежні, сміливі жінки, з чудовим почуттям гумору. Вони заповзятливі, люблять пробувати щось нове, але часом можуть бути абсолютно безрозсудними. Жінка-Стрілець гідна чоловіка з чудовим почуттям гумору, активного, який не засиджуватиметься на дивані.

Козеріг (22 грудня - 19 січня): працьовитий

Козероги розумні, терплячі та порядні жінки, іноді навіть надто педантичні. Їм потрібний чоловік, який не буде таким серйозним, як вони. Ідеальний партнер для них має бути працьовитим, давати відчуття безпеки у стосунках, привносити більше позитивної енергії.

Водолій (20 січня – 18 лютого): привабливий

Водолії чесні, незалежні, недовірливі та дуже креативні. У спальні вони ніжні, пристрасні, але романтики у них мало. Їм потрібно трохи більше часу, щоб довіряти іншій людині. Ідеальний партнер для жінки-Водолія має бути допитливим, товариським, але при цьому привабливим і пристрасним.

Риби (19 лютого – 20 березня): чуйний

Риби дуже емоційні, чуйні та товариські. Для них спілкування з іншими людьми так же природно, як дихання. Але вони довго приховують образу. Їм потрібен спонтанний партнер, але також чуйний, дбайливий та романтичний.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали найщасливіші дні для всіх знаків зодіаку у липні, коли мрії можуть здійснитись.

За їхніми словами, другий місяць літа стане доленосним періодом для деяких уродженців зодіакального кола – якщо на одних чекає фінансовий успіх, то інші знайдуть щастя в коханні. Однак для цього доведеться проявити сміливість та рішучість.

Також астрологи стверджують, що люди, народжені у певний час, частіше страждають від подібних захворювань. Деякі схильні до проблем із серцем, інші – з нервовою системою. Читайте детальніше.