Жилищные субсидии: что изменится для украинцев в марте-2024

В марте 2024 года граждане Украины сохранится возможность получения государственной и дальше иметь возможность оплачиваемой жилищно-коммунальные услуги с помощью субсидии. Март будет последним полным месяцем отопительного сезона 2023-24.

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Средний размер финансовой поддержки для украинцев на оплату коммунальных услуг в отопительный сезон 2023-24 составляет 1410 грн. Сокращение размера жилищных субсидий не ожидается.

Как рассчитать размер пособия можно узнать по этой ссылке.

Как и где оформить субсидии

В этом году в госбюджете на субсидии заложено 50 млрд грн для 3 млн украинских семей. Это на 25% больше, чем в прошлом году.

Для проведения расчета жилищной субсидии на отопительный период 2023-24 доходы учитываются за I-II кварталы 2023 года, а размер пенсионной выплаты (как доход) учитывается за август 2023 года.

Субсидия назначается, если расходы на коммуналку превышают 15% среднемесячного совокупного дохода семьи до завершения военного положения и в течение 1 месяца после его отмены.

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Обратиться за жилищными субсидиями можно несколькими способами:

▪ наиболее удобной для многих является опция подачи документов через вебпортал электронных услуг ПФУ, мобильное приложение ПФУ или через портал Действие;

▪ каждый может обратиться за назначением субсидии в любой сервисный центр ПФУ, без привязки к месту регистрации, такой вариант приемлем для людей, нуждающихся в экспертной консультации и помощи работников фонда;

▪ также есть возможность обратиться лично к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины и должностным лицам ЦНАПов;

▪ кроме того, обращение в Пенсионный фонд Украины можно направить по почте как вариант удаленной формы обращения.

О каких изменениях нужно сообщать органы ПФУ, чтобы не потерять субсидию

Получатель жилищной субсидии обязан в 30-дневный срок с момента возникновения обстоятельств, влияющих на назначение субсидии, информировать о них орган Пенсионного фонда Украины.

Получатели субсидии обязаны сообщать об изменениях в отношении:

изменения состава зарегистрированных в жилом помещении (доме) членов домохозяйств;

изменения социального статуса членов домохозяйства (заключение или расторжение брака);

изменения в составе семьи члена домохозяйства;

изменения перечня получаемых жилищно-коммунальных услуг, условий их предоставления;

изменения перечня расходов на управление многоквартирным домом;

смены управляющего, исполнителя коммунальных услуг, создание объединения;

наступление условий, при которых теряется право на получение субсидии.

При наступлении указанных условий представляются новые заявление и декларация.

Напомним, мы уже писали, кто из украинцев может получить социальную помощь.

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