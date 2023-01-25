Жизнь этих знаков зодиака перевернется с ног на голову в ближайшие дни: они не ожидали таких событий

В ближайшие несколько дней знаменуют период, совпадающий с окончанием ретроградности Урана в Тельце и прохождением Венеры в знаке Водолея. Он, вероятно, посеет раздор в нескольких сферах жизни некоторых знаков зодиака.

По словам астрологов, в большинстве своем они будут на грани и позволят эмоциям одержать верх. Помехи, разочарование и неопределенность могут помешать им двигаться вперед.

Близнецы

На горизонте для женщины-Близнеца вырисовывается тяжелая неделя. Ей следует держаться подальше от людей, которые намеренно пытаются добраться до нее или нарушить ее планы. После нескольких недоразумений этому знаку часто будет трудно достичь своих целей в течение нескольких дней. Тогда звезды приглашают отступить и защитить себя во избежание возможного напряжения с профессиональным или личным окружением.

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Кроме того, этому знаку придется научиться отпускать и не разрешать своим мыслям саботировать их отношения. На этой неделе женщине-Близнецу следует оставить единственную заботу о поддержании баланса в профессиональной среде. Хотя она может добиться хороших успехов, женщина-Близнец всегда будет иметь впечатление, что ее близкие люди не понимают.

Лев

Неделя с 23 по 29 января не будет приятной для женщины-Льва. Она должна быть очень осторожна в отношениях с окружающими. Лучше всего, если она не будет делиться своими заботами или тайнами с малознакомыми или новыми знакомыми. Только проверенные люди смогут наставить ее на путь успеха и успеха.

Лев сможет развить яркие и позитивные идеи развития своего бизнеса и успеха своих проектов. Но лучше потратить время, чтобы определить их приоритеты, прежде чем быстро трансформировать их в действия на местах. На любовном уровне определенные движения планет также могут затмить суждение Льва.

Водолей

Женщина-Водолей на этой неделе может ощутить легкое снижение мотивации и энергии. Поэтому ему следует больше сосредоточиться на своем самочувствии в течение следующих нескольких дней. На этой неделе этому знаку придется приложить немало усилий. Затем ему предстоит перерыв, чтобы восстановить силы и поставить новые цели.

Со всеми накопленными деньгами Водолей будет иметь все права, чтобы тратить свои средства и удовлетворять важные потребности. Однако ему часто будет трудно определить приоритеты своих потребностей, что может привести к чрезмерным покупкам. Он также должен оставаться бдительным, предыдущие события могли создать некую турбулентность в его отношениях.

Напомним, ранее астрологи объяснили, что нужно делать в 2023 году, чтобы он прошел хорошо для первой половины зодиака от Овнов до Дев, и для второй, от Весов до Рыб.

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