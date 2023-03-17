Жизнь этих знаков зодиака вскоре разразится ураганом беды

Жизнь не всегда радужная, и это нормально, потому что во многом взлеты и падения являются нормальной частью жизни. Ближайшие дни марта будут тяжелыми для трех знаков зодиака, имевших приятное начало месяца.

Сатурн в Рыбах властвует, поэтому преобразования произойдут обязательно. Астрологи назвали три знака, которым следует готовиться к тяжелому периоду.

Дева

На работе ваши обязанности будут непосильными, и вы будете испытывать невыносимую перегрузку. Речь идет не только о работе над собственными результатами, но и над коллегами, которым доброта и преданность могли бы принести пользу. Последние слепо верят в ваше практическое и аналитическое чутье, которое не оставляет никаких нареканий на производительность, высоко оцениваемую вашим начальством. Зачем тратить энергию бесплатно, если она вам тоже нужна?

Видео дня

Личностные конфликты просматриваются в этот период. Ваш партнёр захочет занять доминирующее место в вашей жизни и даже быть перед работой. Это не так уж плохо. Вам привычно устраивать маленькие сюрпризы своему любимому человеку и разжигать огонь ваших отношений. Быть успешным паром – тоже благородная миссия!

Рак

В конце марта некоторые люди могут проявить свою злобу, критикуя ваш взгляд на жизнь и решения в определенных ситуациях. Они скажут, что вы усложняете вещи или чрезмерно драматизируете их, потому что не обладают вашей умственной стойкостью и когнитивной обоснованностью. Нет никаких сомнений в вашей способности быть независимыми и выбрать путь, который лучше всего соответствует вашим принципам.

Читайте также: Следующие дни несут неприятности трем знакам зодиака

Вы не хотите оскорблять тех, кто вас критикует таким же отношением, потому что они ваши друзья, и вы их цените, несмотря ни на что. В конце марта на вас ударят безумные заявления, но вы их терпите по силам и задним числом, поскольку знаете себе цену больше всех.

Водолей

Дальновидное отношение требует большой концентрации и решительности, и вдруг в конце марта они просто устанут от того, что долго держались. Вы не так слабы, как вам кажется, просто нужно зарядить батареи и восстановить силы.

Когда вы сложите оружие, у вас будет впечатление, что все проблемы поочередно свалятся на вас. Это лишь быстротечная иллюзия, совершенно не обоснованная. Воин никогда не гордится своим отдыхом, деянием у него в крови.

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!