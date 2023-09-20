Жучки убегут из круп: Как избавиться от вредителей самым простым способом

Мы раньше обсуждали разницу между американо и эспрессо. Сегодня поделимся очень простым и доступным лайфхаком, который поможет избежать настырных насекомых в продуктах.

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Обычно для борьбы с насекомыми используют острые специи или даже оставляют шарики из фольги или металлические столовые приборы в продуктах. Однако существует гораздо более простой способ, который мы вам расскажем сейчас.

Если вы кладете ложку или вилку в каждую банку с продуктами, вам не нужно будет использовать никакие другие металлические предметы. Конечно, специи могут быть полезными, но для полной защиты от вредителей важно подходить к этому вопросу комплексно.

Суть состоит в том, чтобы положить один обычный предмет в каждую банку – металлический хрустальный открыватель от бутылок. Это могут быть хрустальные открыватели от пивных бутылок, бутыли с минеральной водой или газированных напитков.

По какой-то неизвестной причине вредители не переносят металлические предметы в продуктах. Потому они не заселятся там, где вы храните свои запасы.

Если вас интересует, есть ли насекомые в продуктах, очень простой способ это проверить. Просто замочите зерно в подсоленной воде. Крупа опустится на дно, а весь мусор (вместе с насекомыми и их личинками) выйдет на поверхность.

Раньше мы писали о вещи, которая найдется на каждой кухне и поможет избавиться от мошек на комнатных растениях.

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