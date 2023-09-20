Жучки втечуть з круп: Як позбутись шкідників найпростішим способом

Сьогодні поділимося дуже простим і доступним лайфхаком, який допоможе уникнути настирних комах у продуктах, які можуть стати сильною проблемою, адже зараз люди запасаються продуктами надовго.

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Зазвичай для боротьби з комахами використовують гострі спеції або навіть залишають кульки з фольги або металеві столові прилади в продуктах. Однак існує набагато простіший спосіб про який пише Pixelinform.

Якщо ви кладете ложку або виделку в кожну банку з продуктами, вам не потрібно буде використовувати жодних інших металевих предметів. Звісно, спеції також можуть бути корисними, але для повного захисту від шкідників важливо підходити до цього питання комплексно.

Суть полягає в тому, щоб покласти один звичайний предмет в кожну банку – металевий кришталевий відкривач від пляшок. Це можуть бути кришталеві відкривачі від пивних пляшок, бутлі з мінеральною водою або газованих напоїв.

З якоїсь невідомої причини шкідники не переносять металевих предметів в продуктах. Тому вони не заселяться там, де ви зберігаєте свої запаси.

Якщо вас цікавить, чи є комахи в продуктах, є дуже простий спосіб це перевірити. Просто замочіть зерно у підсоленій воді. Крупа опуститься на дно, а всі сміття (разом із комахами та їх личинками) вийде на поверхню.

Раніше ми писали про річ, яка знайдеться на кожній кухні та допоможе позбутися мошок на кімнатних рослинах.

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