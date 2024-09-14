Жуткие ритуалы в Индонезии: почему родственники умерших годами живут с мертвецами (фото)

На индонезийском острове Сулавеси обитает этническая группа тороян, имеющая уникальные и очень необычные погребальные обряды. Смерть для них не есть конец жизни, а переход в другой мир, поэтому к умершим относятся с большим уважением.

Тела умерших тороянов бальзамируют и хранят в доме, пока семья не сможет собрать достаточно средств на проведение пышных похорон. Пока что похороны не состоялись, с умершим разговаривают, кормят его и ухаживают, будто он просто спит, сообщает My Lifetime Journey.

18+! Аккуратно, некоторые изображения обрядов могут шокировать

Одним из важнейших элементов погребальных обрядов является жертвоприношение животных, особенно буйволов. Чем больше буйволов будет принесено в жертву, тем легче, по мнению тороян, души умершего достичь загробного мира. Эти церемонии часто продолжаются несколько дней и сопровождаются танцами, пением и пирами.

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После похорон тела помещают в висячие гробницы, расположенные на скалах. Чем выше расположена гробница, тем выше социальный статус имел умерший при жизни. Для защиты духов умерших торояне создают деревянные или каменные фигуры – тау-тау, размещаемые возле гробниц. Эти фигуры представляют собой точные копии лица умершего.

Мумифицированные тела продолжают ''жить'' с родственниками. Источник: claudiosieberphotography.com

Мумифицированные тела продолжают ''жить'' с родственниками. Источник: claudiosieberphotography.com

Мумифицированные тела продолжают ''жить'' с родственниками. Источник: claudiosieberphotography.com

Мумифицированные тела продолжают ''жить'' с родственниками. Источник: claudiosieberphotography.com

Мумифицированные тела продолжают ''жить'' с родственниками. Источник: claudiosieberphotography.com

Мумифицированные тела продолжают ''жить'' с родственниками. Источник: claudiosieberphotography.com

Мумифицированные тела продолжают ''жить'' с родственниками. Источник: claudiosieberphotography.com

Мумифицированные тела продолжают ''жить'' с родственниками. Источник: claudiosieberphotography.com

Мумифицированные тела продолжают ''жить'' с родственниками. Источник: claudiosieberphotography.com

Мумифицированные тела продолжают ''жить'' с родственниками. Источник: claudiosieberphotography.com

Мумифицированные тела продолжают ''жить'' с родственниками. Источник: claudiosieberphotography.com

Интересно, что погребение младенцев у тороян отличается от погребения взрослых. Детей, умерших до появления первого зуба, хоронят в деревьях, полагая, что таким образом они возвращают природу в ее первозданном виде.

Необычные похоронные обряды тороян свидетельствуют об их глубоком уважении к умершим и вере в загробную жизнь. Эти традиции являются важной частью их культуры и передаются из поколения в поколение.

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