Моторошні ритуали в Індонезії: чому родичі померлих роками живуть з мерцями (фото)

На індонезійському острові Сулавесі мешкає етнічна група тороян, яка має унікальні і дуже незвичайні похоронні обряди. Смерть для них не є кінцем життя, а переходом в інший світ, тому до померлих ставляться з великою повагою.

Тіла померлих тороянів бальзамують і зберігають у будинку доти, доки родина не зможе зібрати достатньо коштів на проведення пишного похорону. Поки що похорон не відбувся, з померлим розмовляють, годують його і доглядають, ніби він просто спить, повідомляє My Lifetime Journey.

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Одним з найважливіших елементів похоронних обрядів є жертвопринесення тварин, особливо буйволів. Чим більше буйволів буде принесено в жертву, тим легше, на думку тороян, душі померлого досягти загробного світу. Ці церемонії часто тривають кілька днів і супроводжуються танцями, співами та бенкетами.

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Після похорону тіла поміщають у висячі гробниці, які розташовані на скелях. Чим вище розташована гробниця, тим вищий соціальний статус мав померлий за життя. Для захисту духів померлих торояни створюють дерев'яні або кам'яні фігури – тау-тау, які розміщують біля гробниць. Ці фігури є точними копіями обличчя померлого.

Муміфіковані тіла продовжують ''жити'' з родичами. Джерело: claudiosieberphotography.com

Муміфіковані тіла продовжують ''жити'' з родичами. Джерело: claudiosieberphotography.com

Муміфіковані тіла продовжують ''жити'' з родичами. Джерело: claudiosieberphotography.com

Муміфіковані тіла продовжують ''жити'' з родичами. Джерело: claudiosieberphotography.com

Муміфіковані тіла продовжують ''жити'' з родичами. Джерело: claudiosieberphotography.com

Муміфіковані тіла продовжують ''жити'' з родичами. Джерело: claudiosieberphotography.com

Муміфіковані тіла продовжують ''жити'' з родичами. Джерело: claudiosieberphotography.com

Муміфіковані тіла продовжують ''жити'' з родичами. Джерело: claudiosieberphotography.com

Муміфіковані тіла продовжують ''жити'' з родичами. Джерело: claudiosieberphotography.com

Муміфіковані тіла продовжують ''жити'' з родичами. Джерело: claudiosieberphotography.com

Муміфіковані тіла продовжують ''жити'' з родичами. Джерело: claudiosieberphotography.com

Цікаво, що поховання немовлят у тороян відрізняється від поховання дорослих. Дітей, які померли до появи першого зуба, ховають у деревах, вважаючи, що таким чином вони повертають природу в її первозданному вигляді.

Незвичайні похоронні обряди тороян свідчать про їхню глибоку повагу до померлих і віру в загробне життя. Ці традиції є важливою частиною їхньої культури і передаються з покоління в покоління.

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