Жуткий случай: десятки альпинистов едва не погибли во время внезапного извержения вулкана в Индонезии (видео)

В Индонезии, на острове Хальмахера, неожиданно активизировался вулкан Дуконо, выбросив в воздух тонны пепла. В этот момент группа альпинистов совершала восхождение на вершину и оказалась всего в нескольких метрах от опасного потока пепла.

Альпинисты немедленно приступили к спуску, что позволило избежать трагических последствий. Об этом сообщает портал The Watchers.

Инцидент произошел 17 августа, после чего власти Индонезии призвали жителей и туристов воздержаться от подъема на вулкан Дуконо.

Индонезийский центр вулканологии и смягчение последствий геологических катастроф (PVMBG) также предупредил об опасности восхождения на вулкан Дуконо. После инцидента, во время которого десятки альпинистов едва избежали гибели из-за внезапного извержения, центр призвал избегать какой-либо деятельности в радиусе 3 км от кратера.

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Глава центра Прайатин Хади Виджая заявил, что активность вулкана сейчас находится на втором уровне. По его данным от 19 августа, вулкан извергался 2387 раз с начала текущего года, что свидетельствует о его высокой активности.

Согласно информации на портале Volcano Discovery, вулкан Дуконо, расположенный на отдаленном острове Хальмахера, является одним из самых активных в мире и демонстрирует непрерывную активность с 1933 года. Дуконо имеет сложную структуру с несколькими перекрывающимися вершинами и кратерами, один из которых, размером 700 на 570 метров, расположен в 1 км юго-западнее основного комплекса.

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