Звезда Marvel Джереми Реннер рассказал, как сломал более 30 костей во время уборки снега и поделился фото
Голливудский актер Джереми Реннер потряс новостью о состоянии своего здоровья. Напомним, недавно звезда кино попала в ДТП со снегоуборочной машиной.
О том, как себя чувствует, киноактер написал в Instagram. Напомним, досадный случай произошел с ним после нового года.
На опубликованном фото видно, что актер находится в больнице и проходит курс реабилитации.
"Эти более 30 сломанных костей срастутся, станут крепче, так же как углубляется любовь и связь с семьей и друзьями", - написал он.
Актера поддержали многие известные люди, в частности его коллеги по Marvel Крис Гемсворт и Крис Эванс.
Они отмечали, что актера очень любят и о том, что он чемпион и желали ему скорейшего выздоровления.
Что произошло с Джереми Реннером
Напомним, досадный случай с актером произошел после того, как США охватил новогодний шторм, в результате которого погибли десятки человек, а несколько штатов завалило снегом.
В СМИ сообщали, что с помощью своей снегоуборочной машины актер пытался помочь родственнику, застрявшему в снегу возле его дома за рулем автомобиля.
Стало известно, что актер попал под снегоочистительный плуг сверхтяжелой машины. Его доставили в больницу вертолетом сразу после инцидента.
Согласно сообщению, актер получил тупую травму грудной клетки и ортопедические травмы ноги.
Недавно продемонстрировал, что находится в больнице в стабильном состоянии. Он публиковал несколько селфи из больничной койки, где его поддерживают родные мама и сестра.
Что известно о Джереми Реннере
Это американский актер ирландского происхождения, которому 52 года. Известный с участием в проектах Marvel в роли Клинта Бартона/Соколиного глаза, начиная с фильма "Тор" 2011 года.
Также Реннер снялся в таких коммерческих хитах, как "Миссия невыполнима", "Прибытие", "Афера по-американски" и "28 недель спустя".
Номинант двух премий "Оскар" за роль второго плана в фильме "Город" и в номинации "Лучший актер" за работу в фильме "Повелитель бури".
Напомним, что известный актер Уилл Смит попал в скандал, опубликовав ролик, где играет русскоязычная песня.
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