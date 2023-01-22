Звезда Marvel Джереми Реннер рассказал, как сломал более 30 костей во время уборки снега и поделился фото

Голливудский актер Джереми Реннер потряс новостью о состоянии своего здоровья. Напомним, недавно звезда кино попала в ДТП со снегоуборочной машиной.

О том, как себя чувствует, киноактер написал в Instagram. Напомним, досадный случай произошел с ним после нового года.

На опубликованном фото видно, что актер находится в больнице и проходит курс реабилитации.

"Эти более 30 сломанных костей срастутся, станут крепче, так же как углубляется любовь и связь с семьей и друзьями", - написал он.

Видео дня

Актера поддержали многие известные люди, в частности его коллеги по Marvel Крис Гемсворт и Крис Эванс.

Они отмечали, что актера очень любят и о том, что он чемпион и желали ему скорейшего выздоровления.

Что произошло с Джереми Реннером

Напомним, досадный случай с актером произошел после того, как США охватил новогодний шторм, в результате которого погибли десятки человек, а несколько штатов завалило снегом.

В СМИ сообщали, что с помощью своей снегоуборочной машины актер пытался помочь родственнику, застрявшему в снегу возле его дома за рулем автомобиля.

Стало известно, что актер попал под снегоочистительный плуг сверхтяжелой машины. Его доставили в больницу вертолетом сразу после инцидента.

Согласно сообщению, актер получил тупую травму грудной клетки и ортопедические травмы ноги.

Недавно продемонстрировал, что находится в больнице в стабильном состоянии. Он публиковал несколько селфи из больничной койки, где его поддерживают родные мама и сестра.

Что известно о Джереми Реннере

Это американский актер ирландского происхождения, которому 52 года. Известный с участием в проектах Marvel в роли Клинта Бартона/Соколиного глаза, начиная с фильма "Тор" 2011 года.

Также Реннер снялся в таких коммерческих хитах, как "Миссия невыполнима", "Прибытие", "Афера по-американски" и "28 недель спустя".

Номинант двух премий "Оскар" за роль второго плана в фильме "Город" и в номинации "Лучший актер" за работу в фильме "Повелитель бури".

Напомним, что известный актер Уилл Смит попал в скандал, опубликовав ролик, где играет русскоязычная песня.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал !