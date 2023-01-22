Зірка Marvel Джеремі Реннер розповів, як зламав понад 30 кісток під час прибирання снігу та поділився фото
Голлівудський актор Джеремі Реннер шокував новиною про стан свого здоров’я. Нагадаємо, нещодавно зірка кіно потрапив в ДТП зі снігоприбиральною машиною.
Про те, як почувається, кіноактор написав в Instagram. Нагадаємо, прикрий випадок стався з ним після нового року.
На опублікованому знімку видно, що актор знаходиться в лікарні і проходить курс реабілітації.
"Ці понад 30 зламаних кісток зростуться, стануть міцнішими, так само як поглиблюється любов і зв'язок із родиною та друзями", - написав він.
Актора підтримали багато відомих людей, зокрема його колеги по Marvel Кріс Гемсворт і Кріс Еванс.
Вони зазначали, що актора дуже люблять і про те, що він чемпіон і бажали йому скорішого одужання.
Що сталося з Джеремі Реннером
Нагадаємо, прикрий випадок з актором стався після того, як США охопив новорічний шторм, у результаті якого загинули десятки людей, а кілька штатів завалило снігом.
У ЗМІ повідомляли, що за допомогою своєї снігоприбиральної машини актор намагався допомогти родичу, який застряг у снігу біля його будинку за кермом автомобіля.
Стало відомо, що актор потрапив під снігоочисний плуг надважкої машини. Його доставили в лікарню гелікоптером одразу після інциденту.
Згідно з повідомленням, актор отримав тупу травму грудної клітини та ортопедичні травми ноги.
Нещодавно він продемонстрував, що перебуває в лікарні у стабільному стані. Він публікував декілька селфі з лікарняного ліжка, де його підтримують рідні мама та сестра.
Що відомо про Джеремі Реннера
Це американський актор ірландського походження, якому 52 року. Відомий за участю у проектах Marvel у ролі Клінта Бартона / Соколиного ока, починаючи з фільму "Тор" 2011 року.
Також Реннер знявся в таких комерційних хітах, як "Місія нездійсненна", "Прибуття", "Афера по-американськи" та "28 тижнів по тому".
Номінант двох премій “Оскар" за роль другого плану у фільмі "Місто" та в номінації "Найкращий актор" за роботу у фільмі "Володар бурі".
Нагадаємо, що відомий актор Вілл Сміт потрапив у скандал, опублікувавши ролик, де грає російськомовна пісня.
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