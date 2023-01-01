1 января 2023: что категорически нельзя делать в первый день нового года
Сегодня, 1 января почти во всем мире празднуют Новый год. Согласно поверьям и приметам, этот день обладает особой энергией начала.
Издавна люди верили, что в сильные, определяющие даты нельзя делать определенные вещи, чтобы не навлечь на себя и свою семью беду. UAportal собрал основные запреты и советы, которые нельзя делать 1 января.
Наши предки считали, что в первый день Нового года нельзя выносить из дома мусор, поскольку вместе с ним можно вынести совершенно семейное счастье и личную удачу.
Также нельзя много и тяжело работать 1 января, иначе весь год человек будет преследовать тяжелую работу без отдыха.
Кроме этого, в первый день Нового года не стоит ссориться, употреблять нецензурную лексику и встревать в конфликты. Все это привлечет к человеку негативную энергию, которая будет сопровождаться в течение всего года.
Также в этот день не советуют употреблять много спиртного и злоупотреблять вредной пищей.
Приметы на 1 января
- Если в первый день Нового года ночь будет безоблачной и звездной, то год будет урожайным.
- Если 1 января теплая погода, то и лето будет жарким.
- Если на деревьях видны изморозь, то вскоре придет похолодание.
- Если ночью вокруг луны заметна дымка, то следующие несколько дней может снежить.
Напомним, если вы позвали гостей за праздничный стол, советуем выключить телевизор и провести с родными и друзьями несколько новогодних конкурсов. Они помогут создать за столом праздничную и оживленную атмосферу.
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