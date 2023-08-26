10 тысяч маленьких императорских пингвинов погибли в Антарктиде (фото)

В результате глобального потепления в Антарктиде погибли около 10 тысяч птенцов императорских пингвинов. Из-за раскола льда часть из них утонула, другие – замерзли в льду.

Как сообщает BBC, о трагедии стало известно благодаря спутниковым снимкам, зафиксировавшим массовую гибель пингвинят у моря Беллинсгаузена в конце 2022 года.

Доктор Питер Фретвелл из Британской антарктической службы (BAS) прокомментировал, что к концу века более 90% колоний императорских пингвинов могут исчезнуть из-за таяния льда, вызванного глобальным потеплением.

Он объяснил, что императорские пингвины используют лед как место для отложения яиц, так что если он станет меньше или если он исчезнет, птицы потеряют возможность размножаться.

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В комментарии BBC News специалисты отметили, что человечество может сократить выбросы углерода, которые влекут за собой потепление. Если этого не произойдет – пингвины просто вымрут.

Отмечается, что уровень летнего морского льда в Антарктиде резко сократился с 2016 года, когда общая площадь замерзшей воды вокруг континента снизилась до новых рекордно низких значений. И медленное формирование леденцов в последние месяцы означает, что колонии, вероятно, не будут выводить птенцов по крайней мере еще год.

Ученые полагают, что в следующем столетии ареал поселения императорских пингвинов будет значительно ограничен.

Раньше полярники заснимали необычное и редкое явление в небе. Они назвали его "мечтой полярного метеоролога".

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