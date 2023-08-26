10 тисяч маленьких імператорських пінгвінів трагічно загинули в Антарктиді (фото)

Унаслідок глобального потепління в Антарктиді загинули близько 10 тисяч пташенят імператорських пінгвінів. Через розкол льоду частина з них потонула, інші – замерзли в кризі.

Як повідомляє BBC, про трагедію стало відомо завдяки супутниковим знімкам, які зафіксували масову загибель пінгвінят біля моря Беллінсгаузена наприкінці 2022 року.

Доктор Пітер Фретвелл із Британської антарктичної служби (BAS) прокоментував, що до кінця століття понад 90% колоній імператорських пінгвінів можуть зникнути через танення льоду, спричиненого глобальним потеплінням.

Відео дня

Він пояснив, що імператорські пінгвіни використовують лід як місце для відкладення яєць, тож якщо його поменшає або якщо він зникне, птахи втратять можливість розмножуватися.

Читайте також: Українські полярники показали Антарктиду у "кольорах Барбі": фото

У коментарі BBC News фахівці зазначили, що людство може скоротити викиди вуглецю, які спричиняють потепління. Якщо цього не станеться – пінгвіни просто вимруть.

Зазначається, що рівень літнього морського льоду в Антарктиді різко скоротився з 2016 року, коли загальна площа замерзлої води навколо континенту зменшилася до нових рекордно низьких значень. І повільне формування льодяників в останні місяці означає, що колонії, ймовірно, не будуть виводити пташенят принаймні ще рік.

Вчені вважають, що в наступному столітті ареал поселення імператорських пінгвінів буде значно обмежений.

Раніше полярники зазнімкували незвичне та рідкісне явище у небі. Вони назвали його "мрією полярного метеоролога".

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!