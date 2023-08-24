10 вещей, которые нельзя хранить в ванной комнате

В ванной комнате часто скапливаются разные предметы, а некоторые из них там совершенно не нужны. Они не только накапливаются без надобности, но и рискуют быть поврежденными со временем.

К примеру, что там нельзя хранить бритву или триммер для бороды. Издание Sante Plus предложило узнать, какие предметы повседневного обихода следует держать подальше от ванной комнаты.

Читайте также: Три способа, как очистить экран телевизора без царапины

Бритвы

Хранить бритвы в ванной – распространенное заблуждение. На самом деле очень практично держать их под рукой, поскольку ритуал бритья обычно проводится перед зеркалом или в душе. Но чего вы не знаете, так это то, что условия в этом помещении вряд ли подходят для сохранения этого предмета: влажность может привести к более быстрому затуплению лезвий, а также окислению металла и появлению ржавчины. Иными словами, бритва рискует оказаться непригодной к использованию раньше времени и наберется вредных бактерий.

Средства женской гигиены

Гораздо проще и удобнее хранить тампоны и другие средства гигиены в уютном уголке ванной, но это не очень удачное место для их хранения.

Фактически большинство производителей рекомендуют хранить их в прохладном и сухом месте, поскольку во влажной среде со временем могут развиваться бактерии и плесень. Если длительность хранения непродолжительна, это не повредит.

Электронные приборы

Ни для кого не секрет, что вода и электроника несовместимы. Поэтому рекомендуется хранить фен, плойку или выпрямители вне ванной комнаты. Помимо потенциальной опасности, которой вы подвергаете себя, постоянная влажная среда может легко повредить ваши устройства, металлические компоненты которых в конце концов ржавеют или подвергаются коррозии. Особенно если предмет подвергается воздействию повышенного уровня влажности.

Книги

В ванной комнате часто можно найти журналы или даже несколько романов. Многие уже привыкли читать книгу во время купания или листать газету Но это большая ошибка. Поскольку бумага, как известно, впитывает влагу, книги с большей вероятностью покроются плесенью при погружении в такую влажную среду. Поэтому лучше хранить их, например, на полке рядом с ванной во избежание проблем.

Ювелирные изделия

Ювелирные изделия также не терпят влажную среду, особенно если они изготовлены из стерлингового серебра – материала, обладающего способностью быстро тускнеть во влажном помещении. Вместо того чтобы хранить ящик для драгоценностей на стойке в ванной или на полке у воды, было бы лучше хранить его в спальне на туалетном столике.

Лак для ногтей

При правильном уходе лаки для ногтей могут прослужить долгие и длительные годы. К сожалению, если флаконы будут постоянно подвергаться воздействию влажности и температурных колебаний, вы заметно сократите срок службы. Лучше хранить его в прохладном темном месте, например, в ящике спальни или шкафу.

Духи

Для многих людей хранение парфюмерии в ванной комнате является обычным делом. Но не удивляйтесь, если впоследствии качество ваших ароматов ухудшается. Из-за чрезмерной влажности, царящей в этом помещении, духи легче теряют интенсивность и запах может измениться.

Косметическая продукция

Горячий и влажный воздух в ванной также вреден для долговечности косметических средств. В таких условиях многие косметические средства быстро теряют свои свойства. Помады, например, смягчаются и медленно растворяются. Поэтому, если вы хотите избежать непредвиденных издержек и не очень быстро испортить любимые продукты, лучше найти для них более безопасное место.

Медикаменты

Обычно аптечка находится в ванной. Опять же, из соображений практичности, мы считаем, что всегда лучше хранить лекарства в этом месте. Но это не так! Влажность и колебания температуры могут повлиять на лекарства. Это рискует ослабить их эффективность или даже сделать их вредными для вашего здоровья. Всегда выбирайте прохладное и сухое место.

Кисти для макияжа

Плохая идея хранить кисти для макияжа в ванной комнате. Для них это самый лучший способ покрыться бактериями. Водяной пар поднимает грязь и пыль, которые практически сразу там оседают. А потом, без уведомления, вы переносите их на свою кожу.

Напомним, что огромное значение для принесения гармонии в дом имеет правильное размещение мебели, их форма и расположение аксессуаров. В частности, зеркало влияет на общую атмосферу жилья, качество сна и даже на самооценку.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!