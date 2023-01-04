14-летний парень из Калуша изготовил буржуйку для военных по собственному макету (фото)
Житель Калушской общины Артур Полищук собственноручно изготовил буржуйку из подручных материалов для наших защитников.
Об этом сообщил городской голова Калуша Андрей Найда на своей странице в Facebook. По его словам, Артур любит и столярничает, собрал 15 литров меда из собственного улья и дорабатывает уже второй. Также он сказал, что будут еще буржуйки.
"Ученик 9 класса Пийловского лицея увлекается обработкой металлов с 10 лет. Год назад на заколядованные средства приобрел сварочный аппарат. А на протяжении всего времени подкупает и другие нужные для работы инструменты. Даже есть в одном из магазинов Калуша уже и карточка на скидки", – говорится в сообщении.
Первым изделием 14-летнего парня был мангал. Он также сделал шест для украинского флага, развевающегося посреди двора. А дальше у него появилась идея с буржуйкой, которую он изготовил сам дома за 2 дня, по собственному макету "как подсказывало сердце". Для корпуса использовал старый газовый баллон и другие подручные материалы.
"На самом деле печка очень удобная: легкая (до 10 кг), ее хорошо транспортировать, потому что небольшая. Приспособлена для подогрева пищи. Когда передавал ее в ОО "Чистые сердца Калуш", то и волонтеры пригодились, которые сразу же и загрузили ее в машину, которая едет на фронт. Теперь буржуйка будет греть наших защитников на Бахмутском направлении", – добавил Андрей Найда.
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