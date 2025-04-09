+18 не за горами: синоптики рассказали, когда в Украину придет настоящее весеннее тепло

Синоптики предусматривают похолодание с морозами и снегом в ближайшие дни. Однако вместе с тем успокаивают настоящая весна в скором времени придет в Украину, порадовав комфортной погодой без осадков и приятным теплом.

Эксперт по метеорологии Наталья Птуха в интервью для NV отметила, что холодный период на этой неделе закончится потеплением. "Начиная с субботы, 12 апреля, температура начнет расти. К примеру, в столице в этот день ожидается +8 градусов, а в воскресенье уже +10. К тому же, ночные заморозки, вероятно, отступят в выходные", – отметила она.

После 13 апреля будет властвовать зона повышенного атмосферного давления, что будет способствовать значительному уменьшению вероятности дождей. Также синоптики прогнозируют значительное повышение температуры в течение следующей недели. "На Пасху можно ожидать классическую весеннюю погоду, хотя для точного прогноза на праздник еще рано".

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Метеоролог Наталья Диденко в своем сообщении на Facebook сообщила, что в ближайшую ночь Украина столкнется с самыми низкими температурными показателями – ожидаются заморозки от 0 до -5 градусов. Дневная температура тоже остается низкой, но синоптики уже рекомендуют готовиться к потеплению.

"Среда будет прохладной, температура в пределах +1+6 градусов, а в Луганской области – +6+9 градусов. 9 апреля прогнозируются облачность и местами небольшой снег. В Киеве существенных осадков не ожидается: ночью заморозки 1-3 градуса, днем – только +1+3", – отмечает Наталья. Уже 10 апреля в страну придет новый циклон, который принесет больше осадков и сильный ветер, погода станет малоприятной.

Потепление начнется с Вербного воскресенья примерно в середине месяца, когда в Украине прогнозируют стабильное весеннее тепло с температурой +12+18 градусов.

Напомним, ранее мы рассказывали о прогнозе погоды в Украине на 9 апреля.

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