2024 год станет самым жарким за всю историю наблюдений

По данным Службы изменения климата (C3S), 2024 войдет в историю как самый теплый с момента начала наблюдений, сообщает Reuters. Эксперты прогнозируют, что чрезвычайно высокие температуры сохранятся, по меньшей мере, в первые месяцы следующего года.

Согласно статистике за январь-ноябрь, средняя глобальная температура 2024 впервые превысит доиндустриальные показатели (1850-1900 годов) более чем на 1,5 °C. Предыдущий рекорд принадлежал 2023 году. Об этом сообщает Служба изменения климата (C3S), передает Reuters.

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Год был отмечен масштабными природными катаклизмами:

Засухи Италия и Южная Америка пострадали от критической нехватки воды.

Италия и Южная Америка пострадали от критической нехватки воды. Наводнения: Стихия поразила Непал, Судан и европейские страны.

Стихия поразила Непал, Судан и европейские страны. Жара: Чрезвычайно высокие температуры фиксировались в Мексике, Мали и Саудовской Аравии.

Чрезвычайно высокие температуры фиксировались в Мексике, Мали и Саудовской Аравии. Циклоны: США и Филиппины подверглись разрушительным штормам.

Ученые предупреждают, что последствия потепления продолжат проявляться в виде опасных волн жары, засух, лесных пожаров и тропических циклонов.

Напомним, с жара до 28 градусов и заморозки: чем будет удивлять погода в начале октября.

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