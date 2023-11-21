25 погибших, более 100 раненых: ВСУ отомстили за 128 бригаду и ударили по морпехам рф в Старобешевом (фото)

Бойцы Сил обороны Украины накрыли огнем позиции россиян в Старобешовом Донецкой области. Это произошло в момент, когда бойцов российской 810-й бригады выстроили для вручения наград ко Дню ракетных войск и артиллерии вооруженных сил российской федерации.

Как сообщил командир отдельной тактической группы аэроразведки SARG "Птицы Мадяра" Роберт Бровди с позывным "Мадяр" в своем Telegram-канале, в результате удара 25 оккупантов из 810-й бригады севастопольских морпехов стали мертвыми, а более сотни - "дефектированы".

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"Потери командного состава строго засекречены прибывшей комиссией", – отметил он.

Мадяр сообщил, что это было возмездие за смерть воинов 128 бригады, в которых попала российская ракета во время построения на территории Запорожской области.

Бровди добавил, что "возмездие" произошло в воскресенье, 19 ноября, в момент награждения российских боевиков.

Согласно сообщениям российских СМИ, оккупанты в Старобешевом праздновали день ракетных войск и артиллерии вооруженных сил российской федерации. Их собрали на концерт с участием 40-летней актрисы Полины Меньших. При ударе она погибла также.

"Одним хаймарсом разбили машины волонтеров, вторым – гримерную с артистами и сцену. Затем еще добавили за теми, кто бросился вытаскивать людей из-под завалов и оказывать им первую помощь", — сообщают военные блогеры.

Напомним, бойцы ВСУ на Левобережье Херсонщины уничтожили "Солнцепек", работавший по плацдарму в Крынках.

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