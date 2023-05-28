3 простейших способа отпугнуть птиц от ягодных деревьев в саду

Многие садоводы не только знают, когда лучше сажать овощи и размещать их на грядках, чтобы улучшить вкус и здоровье, но и умеют бороться с вредными насекомыми. Если вы знаете, как уберечь кусты смородины от тли, то можете взять на вооружение несколько простых лайфхаков, которые помогут защитить вишни и черешни от скворцов и других птиц.

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Наиболее вредными для плодовых деревьев являются воробьи, скворцы, сойки, синички и омелюхи. Они не только могут избавить вас от урожая, но и повредить ветки деревьев и перенести паразитарные грибки.

Как отпугнуть назойливых птиц от слив, вишен и черешней?

Использование специальных сеток. Один из самых эффективных методов – покрыть деревья специальными сетками, которые можно приобрести в садовых магазинах. Они обычно зеленого цвета и не влияют на внешний вид сада, а также не мешают созреванию плодов. Другой альтернативой может служить использование старого тюля; Использование запахов. Еще один способ отпугивать птиц – опрыскивание деревьев настоями чеснока, цитрусовых или хвои. Главный недостаток этого метода состоит в том, что он действует только до первого сильного дождя, поскольку вода смывает защиту и процедуру придется повторять; Использование шуршащих предметов. Птицы более уверены в тех местах, где царит тишина и покой, поэтому многие садоводы вешают на ветки полиэтиленовые пакеты, новогоднюю мишуру, яркую фольгу, CD-диски, детские игрушки-ветрянки. Они работают благодаря яркому цвету и звуку, создаваемому под влиянием ветра.

Напомним, что один из TikTok-блоггеров поделился интересным приемом для посадки помидоров. По его словам, действительно работает.

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