36 бригада ликвидировала подразделение оккупантов 'Шторм z' после их жалоб на условия на фронте (видео)

На днях российские боевики из подразделения "Шторм z", состоящего из бывших заключенных, записали обращение, в котором пожаловались на условия, в которых воюют против украинцев. "Ощущение, что нас просто обнуляют", – говорили они.

Бывшие зеки заявили, что им не дают боеприпасы, продукты, не забирают "двухсотых" и "трехсотых". А еще – ничего не платят. Они заявили, что будут отказываться воевать.

36 отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского ВСУ тем временем сообщила, что разгромила жалующиеся на свое существование позиции 34-й штурмовой бригады. Наши бойцы показали видео, на котором зафиксированы удары по скоплению врага.

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"российские солдаты подразделения "шторм" 34 штурмовой бригады жаловались на условия проживания. Так что мы их немного улучшили. На видео горящие апартаменты оккупантов. Работаем дальше", — прокомментировали бойцы 36-й бригады видео.

Ранее сержант Валерий Маркус из 47-й бригады сообщал, как украинские защитники из дрона выследили скрывавшихся в блиндаже российских боевиков и точным сбросом обезвредили их.

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