4 августа – День святой равноапостольной Марии Магдалины: традиции и запреты
Христиане ежегодно 4 августа отмечают День памяти Марии Магдалины, святой мироносицы, которая самоотверженно любила Христа и была верна ему даже в самые трудные моменты его жизни.
В этот день чтят память Марии Магдалины, родившейся в городе богачей под названием Магдалины в Палестине. Легенда свидетельствует, что Иисус Христос исцелил Магдалину, которая была зависима от нечистой силы и разврата. После этого она стала его пылкой последовательницей.
В этот день принято молиться к Марии Магдалины и просить ее усилить веру в Бога и исцелить от душевных болезней. Также в этот день праздник просят об исцелении от вредных привычек. Женщины, которые делали аборт, должны просить прощения у святой за этот грех.
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Считается, что молитва к Марии Магдалины имеет большую силу, если ее говорить с верой и от всей души.
Запреты и традиции праздника
В этот день по традициям девушки с самого утра должны босиком выйти на траву, умыться росой.
Верующие отправляются в храм на праздничные богослужения.
Наши предки заметили, если в этот день погожий день, то весна будет холодной. В этот день избегали выполнения тяжелой физической работы.
Также запрещено оскорблять ближних, злословить, ругаться или ссориться.
В этот день букетом, который освящался на Троицу, обметали все углы в доме, чтобы защитить жилище от злых духов.
Приметы в день Мироносицы
- Если многие росы утром будет туман.
- Если 4 августа гроза, будет достаточно сена.
- Гром гремит, не переставая, до быстрого града.
- Если пауки скрылись в Марьин день, то будет идти дождь.
- Если много улиток на огороде до сих пор, то в ближайшие дни установится сырая погода.
- Если куры под дождем гуляют, то станет теплее.
- Если опята выросли, то грибов осенью будет мало в лесу.
Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.
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