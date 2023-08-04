4 августа – День святой равноапостольной Марии Магдалины: традиции и запреты

Христиане ежегодно 4 августа отмечают День памяти Марии Магдалины, святой мироносицы, которая самоотверженно любила Христа и была верна ему даже в самые трудные моменты его жизни.

В этот день чтят память Марии Магдалины, родившейся в городе богачей под названием Магдалины в Палестине. Легенда свидетельствует, что Иисус Христос исцелил Магдалину, которая была зависима от нечистой силы и разврата. После этого она стала его пылкой последовательницей.

В этот день принято молиться к Марии Магдалины и просить ее усилить веру в Бога и исцелить от душевных болезней. Также в этот день праздник просят об исцелении от вредных привычек. Женщины, которые делали аборт, должны просить прощения у святой за этот грех.

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Считается, что молитва к Марии Магдалины имеет большую силу, если ее говорить с верой и от всей души.

Запреты и традиции праздника

В этот день по традициям девушки с самого утра должны босиком выйти на траву, умыться росой.

Верующие отправляются в храм на праздничные богослужения.

Наши предки заметили, если в этот день погожий день, то весна будет холодной. В этот день избегали выполнения тяжелой физической работы.

Также запрещено оскорблять ближних, злословить, ругаться или ссориться.

В этот день букетом, который освящался на Троицу, обметали все углы в доме, чтобы защитить жилище от злых духов.

Приметы в день Мироносицы

Если многие росы утром будет туман.

Если 4 августа гроза, будет достаточно сена.

Гром гремит, не переставая, до быстрого града.

Если пауки скрылись в Марьин день, то будет идти дождь.

Если много улиток на огороде до сих пор, то в ближайшие дни установится сырая погода.

Если куры под дождем гуляют, то станет теплее.

Если опята выросли, то грибов осенью будет мало в лесу.

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