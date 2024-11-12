В Курской области России Силы обороны уничтожили целый батальон русских военных.

Об этом сообщила пресс-офицер 47-й отдельной механизированной бригады Анастасия Блищик в прямом эфире национального телемарафона.

"Вчера был по-настоящему черный день для российских окупантов, пытавшихся штурмовать в 5-6 волн. Они пробовали атаковать на технике с десантными подразделениями, предпринимали попытки захвата населенных пунктов. Однако воины 47-й ОМБр уничтожили 10 единиц бронетехники. Три БТР. на минах, а остальную технику ликвидировали с помощью FPV-дронов и ПТРК "Стугна".

Дополнительная бронетехника была уничтожена нашими соседями... Также была ликвидирована группа захватчиков, а те, кому удалось выжить, разбежались по лесополосам".

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Пресофицерша добавила, что 11 ноября враг атаковал силами батальона, который в конце концов был уничтожен бойцами Сил обороны. Оставшихся и спрятавшихся в посадках будут искать и нейтрализовать украинские беспилотники.

Блищик отметила, что ситуация в направлении сложная, но под контролем.

Относительно присутствия северокорейских солдат, пресс-офицер сообщила, что в зоне ответственности 47-й отдельной механизированной бригады и ее соседей такие военные не были замечены. Очевидно, враг только готовится привлечь их к боям.

Напомним, в московской области сожгли штурмовой вертолет Ми-24 - ГУР.

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