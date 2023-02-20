5 малоизвестных фактов об автомобильных свечах зажигания

Свечи зажигания служат средством поджога топливно-воздушной смеси внутри гильза цилиндров. В результате возгорания топлива с воздухом образуется избыточное давление, толкающее поршень. Последний заставляет вращаться коленвал. Коленчатый вал передает крутящий момент через другие узлы колесам, благодаря чему автомобиль способен перемещаться. Приведенный рабочий цикл известен, наверное, любому автолюбителю. Но немногие знают другие интересные факты о свечах зажигания.

Факт 1. Драгоценные металлы

Высокие температуры увеличивают износ электродов свечей. Чтобы его замедлить, этот элемент производится из сплавов драгоценных металлов – иридия и платины.

Факт 2. Состояние автомобиля

Чтобы узнать, все ли хорошо с двигателем, достаточно выкрутить одну из свечей и посмотреть на нагар на электродах. Если он неровного мышиного цвета, то следует обратиться к сервису, описав нагар – мастер быстро поставит диагноз.

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Факт 3. Процесс производства

От прежних свеч современные отличаются не только материалами и конструкцией, но и методами производства. Например, чтобы на центральном электроде в процессе работы не появлялись трещины из-за высокого давления в камере сгорания, а свечная головка не отрывалась от драгоценных металлов, применяются особые методы сварки. Bosch использует технологию непрерывной сварки на 360°.

Факт 4. Гоночный прогресс

Большинство технологий приходят в мир автомобилей из-за гонок. Что касается свечей зажигания, то благодаря соревнованиям у них появились платиновые электроды (в 1970 году благодаря 24-часовой гонке Ле-Ман и Porsche 917), изменился тип резьбы (например, M10, наиболее подходящий для свечей), появился штекерный соединитель и удлиненный изолятор, ориентированный на приварной заземляющий электрод, сочетающийся с форсункой в камере.

Факт 5. Периоды проверки

Современные свечи служат долго, но рекомендуется проверять их состояние ежегодно, поскольку в результате особенностей езды и качества топлива, а также небольших неисправностей двигателя, ресурс свечей зажигания может сократиться.

Напомним, UAportal рассказал о том, почему необходимо изменять воздушный фильтр двигателя и как часто это нужно делать. Эта информация поможет не только начинающим, но и опытным автовладельцам.

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