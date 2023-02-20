5 маловідомих фактів про автомобільні свічки запалювання

Свічки запалення служать засобом підпалу паливно-повітряної суміші усередині гільз циліндрів. В результаті займання палива з повітрям утворюється надлишковий тиск, що штовхає поршень. Останній змушує обертатися колінвал. Колінчастий вал передає крутний момент через інші вузли колесам, завдяки чому авто здатне переміщатися. Наведений робочий цикл відомий, напевно, будь-якому автолюбителю. Але мало хто знає інші цікаві факти про свічки запалювання.

Факт 1. Дорогоцінні метали

Високі температури збільшують знос електродів свічок. Щоб його сповільнити, цей елемент виготовляється зі сплавів дорогоцінних металів — іридію та платини.

Факт 2. Стан автомобіля

Щоб дізнатися, чи все гаразд із двигуном, достатньо викрутити одну зі свічок і подивитися на нагар на електродах. Якщо він нерівного мишачого кольору, то варто звернутися до сервісу, описавши нагар – майстер швидко поставить діагноз.

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Факт 3. Процес виробництва

Від колишніх свічок сучасні відрізняються не лише матеріалами та конструкцією, а й методами виробництва. Наприклад, щоб на центральному електроді в процесі роботи не з'являлися тріщини через високий тиск у камері згоряння, а головка свічки не відривалася від дорогоцінних металів, застосовуються особливі методи зварювання. Bosch використовує для цього технологію безперервного зварювання на 360°.

Факт 4. Гоночний прогрес

Більшість технологій приходять у світ автомобілів через гонки. Що стосується свічок запалювання, то завдяки змаганням у них з'явилися платинові електроди (1970 року завдяки 24-годинній гонці Ле-Ман і Porsche 917), змінився тип різьблення (наприклад, M10, який найкраще підходить для свічок), з'явився штекерний з'єднувач і подовжений ізолятор, орієнтований приварний заземлюючий електрод, що поєднується з форсункою в камері.

Факт 5. Періоди перевірки

Сучасні свічки служать довго, але рекомендується перевіряти їх стан щорічно, оскільки в результаті особливостей їзди та якості палива, а також невеликих несправностей двигуна ресурс свічок запалювання може скоротитися.

Нагадаємо, UAportal розповіd про те, чому необхідно змінювати повітряний фільтр двигуна та як часто це потрібно робити. Ця інформація допоможе не тільки початківцям, а й досвідченим автовласникам.

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