5 народных способов измерить температуру тела без градусника
Измерить температуру тела с точностью до десяти градусов без инструментов невозможно, но даже бытовые термометры могут показывать температурное значение с погрешностью.
Но, как правило, высокая точность при измерении температуры тела не очень-то и нужна. Достаточно выяснить, есть ли лихорадка, то есть, когда температура выше 38 °C, ведь именно она считается одним из ключевых симптомов при диагностике различных заболеваний.
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Есть 5 основных советов, которые помогут приблизительно измерить температуру тела. Отдельно эти методы не дадут точного диагноза, но вместе могут заменить термометр, если его нет под рукой.
- Коснитесь лба, при лихорадке он становится горячим. Чтобы не ошибиться, не проверяйте, есть ли у вас жар самостоятельно. Ваши руки могут быть горячими, поэтому вы не почувствуете повышенную температуру. Используйте заднюю сторону ладони, где кожа более чувствительна к температуре. Перед проверкой убедитесь, что в помещении не слишком жарко и не слишком холодно. Если рука замерзла, лоб может показаться очень теплым, и наоборот, если рука очень теплая, можно легко не заметить жар;
- Коснитесь груди или спины. Так же используйте тыльную сторону ладони, и если грудь или спина кажется горячей, скорее всего, у человека лихорадка;
- Проверьте цвет лица. Покрасневшие щеки – это еще один верный признак, который принимают во внимание врачи. Оценивать цвет лица следует только если человек находится в покое. При активном движении или сразу после физических нагрузок щеки тоже могут покраснеть, и это будет, скорее всего, не из-за повышенной температуры;
- Измерьте пульс. Нормальная частота сердечных сокращений у взрослых и детей старше 10 лет – 60-100 ударов в минуту. У дошкольников нормальный пульс не превышает 120 ушибов, у детей от года до двух – 130, а у младенцев до года – 160. Как показывают исследования, при лихорадке сердце бьется быстрее. Каждые 8-10 циклов сердцебиения сверх нормы позволяют заподозрить, что температура тела повысилась на один градус;
- Проанализируйте самочувствие. Повышенная температура обычно сопровождается другими характерными симптомами, которые испытывает больной человек, поэтому не следует пренебрегать этой информацией.
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Главными симптомами лихорадки являются:
- Жар – человеку кажется, будто он "горит";
- Озноб – несмотря на внутренний жар, люди с лихорадкой часто дрожат от холода. Хотя температура воздуха в помещении для этого бывает нормальной или даже повышенной;
- Выраженная слабость – повышенная сонливость или просто серьезная усталость;
- Сильное потоотделение – у человека с лихорадкой кожа нередко кажется липкой и влажной на ощупь;
- Плохое самочувствие – люди не всегда могут описать, что именно их беспокоит, при этом общее состояние говорит само за себя;
- Тошнота – слабая или очень сильная;
- Головная боль – еще один частый симптом при лихорадке.
Лихорадка может сигнализировать о действительно опасных заболеваниях, поэтому если вы обнаружили несколько признаков лихорадки, срочно звоните терапевту, если предполагаете жар и при этом наблюдаете следующие симптомы:
- ригидность затылочных мышц шеи, когда человек не может повернуть или наклонить голову;
- спутанное сознание;
- резкие изменения в эмоциональном состоянии, например, ярко выраженную тревожность или раздражительность;
- сыпь любого распространяющегося по телу вида;
- фотофобию, то есть болезненные ощущения в глазах при взгляде на свет;
- обезвоживание, его можно предположить по темному цвету мочи, запавшим глазам, отсутствию слез при плаче;
- судороги.
Также проконсультироваться с врачом нужно, если лихорадку не удается сбить с помощью жаропонижающих препаратов на основе парацетамола или ибупрофена, или если лихорадка сохраняется более 5 дней.
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