5 основных правил пересадки комнатных растений весной

Уход за комнатными растениями – это не только своевременный полив, хотя это важно. Необходимо создать и другие условия: соответствующее освещение, влажность и температуру воздуха, правильную и своевременную пересадку. Для опытных цветоводов ничего сверхъестественного в этом нет. А вот новички, пересаживая растения, часто сталкиваются с определенными трудностями. В этой статье предлагаем ознакомиться с пятеркой основных правил весенней пересадки комнатных растений.

1. Удачное время для пересадки

Весна – лучшее время для пересадки комнатных растений. Постепенно, но уже заметно удлиняется день, а солнце не просто светит, а припекает. Комнатные растения постепенно выходят из покоя и готовятся к периоду вегетации.

Некоторые цветы нуждаются в пересадке ежегодно – это молодые или быстрорастущие растения. Молодым растениям для роста нужна новая, не истощенная земля и более вместительная емкость. Это же относится и к экземплярам, которые за год успевают "перерасти" горшок, а корни, пробившись через дренажные отверстия, образуют колечко под дном горшка.

Взрослым комнатным растениям, уже достигшим своего пика и остановившимся в росте, не требуется ежегодная пересадка. Если такой цветок хорошо смотрится и регулярно цветет, а корни его не выбиваются из горшка, весной достаточно заменить ему верхний слой земли. Для этого ложкой или специальной лопаткой нужно убрать старую почву и подсыпать новую.

К таким растениям можно отнести комнатные пальмы. Регулярные пересадки им нужны только в первые годы, скорее даже перевалки, поскольку корни пальмы очень болезненно реагируют на вмешательство. Как только пальма получила свой максимальный горшок, дальше уже пересаживать можно один раз в 6-8 лет, при условии регулярной подкормки и обновления верхнего слоя земли.

Не нуждаются в весенней пересадке и многие виды кактусов. Эти растения лучше переваливать, без разрушения земляного кома и делать это желательно поближе к зиме.

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Не следует пересаживать растения во время цветения. Многие цветущие реагируют даже на изменение положения – сбрасывают бутоны и цветы, а пересадка для них – настоящий стресс. Поэтому лучше дождаться окончания цветения тогда можно и пересадить, и обрезать все лишнее.

2. Оптимальный способ пересадки

Существует несколько способов пересадки и, чтобы процедура прошла успешно, необходимо правильно определить – что именно нужно конкретному цветку.

Обычная пересадка – растение вынимают из горшка, по возможности очищают от старой земли и высаживают в новый грунт. Особенно при этом не стараются – потрясли, что именно отвалилось, это и хорошо. Этот способ можно применять ко многим здоровым комнатным растениям, которые легко переносят пересадку.

Пересадка с полной заменой почвы – этот способ обычно используют, если растение заболело или были нарушены условия содержания: длительный перелив и переохлаждение. Почвенные вредители – еще одна причина для полной замены земли. Растение при такой пересадке извлекают из горшка, полностью очищают от почвы и промывают водой корни. Испорченные и подгнившие корни вырезают, а растение ставят в слабый раствор марганцовки на 20-30 минут.

Перевалка – растение аккуратно вынимают из горшка и, не отряхивая почву, переносят в емкость большего размера. Пустоты по краям заполняют свежим субстратом. Важной особенностью перевалки является сохранение земляного кома. И применяют такой способ, пересаживая капризные растения – араукарию и другие хвойники, пальмы, аспидистры. Также перевалка бывает необходима при выращивании семян. По мере роста сеянцы неоднократно переваливают контейнеры большего размера. Поскольку корневая система при этом не нарушается, саженцы не испытывают стресса от пересадки и продолжают нормально развиваться.

3. Правильная почва

Результат пересадки комнатных растений во многом зависит от того, как верно удалось подобрать субстрат. Ведь не секрет, что все наши растения – это выходцы из дикой природы и росли они в разных климатических условиях, на разной почве.

Чтобы избежать ошибки, проще всего купить готовый субстрат в цветочном магазине. Сегодня разные производители предлагают почву для многих групп растений – для пальм и драцен, кактусов и суккулентов, для орхидей, фиалок, азалий и многих других.

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Если не удалось найти в продаже нужную почвосмесь, ее можно приготовить самостоятельно, взяв за основу универсальный грунт или листовую землю. Что следует учесть при составлении смеси:

Кактусы и суккуленты не нуждаются в плодородной почве, но воздухопроницаемость для них имеет большое значение. Поэтому в универсальный грунт можно добавить большой речной песок и вермикулит в пропорции 2:1:1. Для лесных кактусов – универсальный грунт и вермикулит 2:1, без добавления песка.

Пальмам для хорошего роста нужны рыхлые, воздухопроницаемые почвы и им подойдет смесь садовой или листовой земли, дерновый, торф или кокосовый субстрат и перлит в соотношении 2:2:1:1. С возрастом часть земли увеличивают, а торфа и перлита добавляют меньше.

Папоротники в природе чаще всего являются эпифитами и нуждаются в рыхлой плодородной почве. Для смеси можно взять универсальный грунт, перегной или биогумус, торф и вермикулит в пропорции 2:1:1:1.

Филодендрон, монстера, антуриум и другие родственные ему растения оценят смесь, состоящую из листовой земли, дерновой и торфа, взятых в равных количествах. Для рыхлости можно добавить мох-сфагнум и измельченный уголь.

Сенполия, или Узамбарская фиалка предпочитает слабокислую почву, поэтому смесь готовится на основе торфа с добавлением вермикулита, мха-сфагнума и толченого угля.

Если для приготовления субстрата используют листовую или дерновую землю, то ее необходимо продезинфицировать. Проще всего насыпать грунт в металлическую емкость и прогреть в духовке. Такая мера убережет комнатные растения от появления возможных заболеваний и вредителей.

4. Правильный горшок

Успех пересадки комнатных растений во многом зависит от правильно выбранного горшка. Какой лучше – пластиковый или глиняный? Таким вопросом задаются многие цветоводы. Принципиальной разницы здесь нет, но нужно учесть, что в обычном глиняном горшке почва сохнет быстрее, чем в пластмассовой или керамической, покрытой глазурью, а значит и поливать цветы придется чаще.

В магазинах сегодня можно найти горшки любой формы и размера, а вот на что нужно обратить внимание:

Кактусам и суккулентам желательно выбирать неглубокие широкие контейнеры – корневая система у них слабо развита и большие емкости им не при чем.

Растениям, которые размножаются посредством появления потомков и новых розеток (папоротники, бромелиевые, рео), также требуются широкие горшки.

Пальмы имеют мощную идущую вглубь корневую систему и им необходимы достаточно глубокие емкости.

Общее правило при выборе горшка для любого растения – руководствоваться имеющимся размером цветка. Новый контейнер должен быть на 2-3 см в диаметре больше предыдущего. Такой подход исключит проблемы с брожением часто происходящей почвы, если горшок взят большого размера, на вырост.

Если пересадка происходит по имеющимся горшкам, их необходимо промыть теплой губкой водой с моющим средством.

5. Дренаж

При выборе горшка необходимо обратить внимание на дренажные отверстия, очень часто они бывают слишком маленького размера. Увеличить их можно самостоятельно ножом или дрелью, но сделать это нужно обязательно, иначе мелкие отверстия быстро забьются и перестанут пропускать лишнюю воду.

Брожение почвы и подгнивание корней часто происходит именно по этой причине, а результат плачевный – растение пропадает. У керамических горшков легко увеличить отверстия не получится, поэтому лучше обратить на это внимание при покупке.

Обязательным условием правильной пересадки есть дренаж. Способствуя лучшему прохождению излишков воды, он предохраняет землю от слияния и брожения, обеспечивая корнями доступ воздуха. Дренажный слой должен составлять не менее 1/5 высоты горшка и лучше больше меньше.

Для этой цели подойдет все, что будет способствовать беспрепятственному прохождению воды – керамзит, кусочки угля, большая речная галька, колотый кирпич, глиняные черепки от старых горшков и даже кусочки пенопласта. Последний используется в исключительных случаях, когда нет ничего другого. Корни растений часто прорастают сквозь куски пенопласта и это может создать трудности при последующих пересадках. В цветочных отделах продается готовый дренаж, состоящий, как правило, из мелкого керамзита или вермикулита.

Пересадка – одно из обязательных условий при выращивании комнатных растений. Каждому цветку требуется свой подход, поэтому важно обратить внимание на состав почвы, размер горшка, время и способ пересадки. Изучая свои растения, узнавая информацию о том, где и в каких условиях растут их родственники, легко можно снабдить свои растения всем, что им необходимо. В этом случае пересадка не станет для цветов стрессом, а скорее наоборот – даст толчок к росту и цветению.

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