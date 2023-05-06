5 признаков того, что на вас сглаз из-за завистников

Негативные мысли, впечатление неумолимой неудачи, жизнь в атмосфере, насыщенная плохими настроениями, и пребывание в окружении завистников могут заставить вас задуматься, не стали ли вы жертвой сглаза. Проклятие может повлиять на здоровье, жизненную позицию и привести к отстранению, плохой вибрационной энергии и необычному ухудшению мотивации.

Для борьбы с проклятием можно применить ритуал защиты, чтобы обрести спокойную и гармоничную жизнь. Если вы думаете, что находится под влиянием плохого глаза, есть пять важных признаков, которые это подтвердят или опровергнут.

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Как узнать, не бросил ли на вас злой глаз?

1. Нарушение сна. Недосып опасен для здоровья. Однако некоторые люди спят по 9, 10 или 12 часов и испытывают постоянную усталость. На самом деле чрезмерная сонливость и чувство истощения после полноценного сна могут являться признаком плохого глаза.

2. Неожиданно ломающиеся предметы. Если ваши вещи постоянно ломаются или портятся, это может означать, что кто-нибудь плохо относится к вам. Зависть существа может сделать вас неловким и подтолкнуть к внезапным жестам. Некоторые обычные предметы, такие как мобильные телефоны, компьютеры или планшеты, особенно подвержены сглазу.

3. Частые упущения. Сколько бы вы ни напоминали на телефоне или не записывали свое расписание в блокнот, вы забываете, что должны сделать? Большая вероятность того, что вы попали под влияние дурного глаза. Став жертвой злого глаза и ревности других, вы можете вызвать когнитивные расстройства и изменить память. Однако более разумно проконсультироваться с врачом, чтобы убедиться, что эти нарушения не вызваны плохим самочувствием.

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4. Повторяющиеся жесты и слова. Если вы постоянно рассказываете одни и те же истории, у вас повторяются движения и жесты, вам может не посчастливиться иметь вредные вибрации вокруг себя. Действительно, люди со злым глазом повторяют слова и жесты, но не осознают этого.

5. Магнит неудачи. Все, за что вы беретесь как план на будущее, кажется, не претворяется в жизнь, и у вас возникает ощущение, что на вас напало проклятие. Не говоря уже о многочисленных проблемах со здоровьем, которые у вас есть.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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