55-летняя Памела Андерсон рассказала об актере, который показал ей свой пенис: "Я рассмеялась"

Известная модель и актриса Памела Андерсон обвинила своего партнера по сцене в эксгибиционизме. Об этом фотомодель Playboy рассказала в своих мемуарах.

Как пишет издание Variety, в них она написала про комика Тима Аллена, с которым снималась в фильме “Большой ремонт". Речь идет о давней съемке, когда Андерсон было 23 года.

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По ее словам, прямо на съемочной площадке случился описанный инцидент.

"В первый день съемок я вышла из своей гримерки, а Тим был в коридоре в своем халате. Он расстегнул свой халат и быстро показал свое обнаженное тело. Он сказал, что это справедливо, потому что он видел меня голой. Теперь мы квиты. Я неловко рассмеялась", - вспоминает актриса.

Об этом она вспомнила в книге своих мемуаров под названием "С любовью, Памела". Релиз мемуаров Андерсон в США состоится 31 января.

Актеру, которого вспоминает Андерсон, было на тот момент 37 лет. Вполне возможно, что на такое поведение его подтолкнуло участие Памелы Андерсон в эротических фотосессиях.

Позже актер опроверг описанную информацию заверив, что никогда так не поступал.

"Большой ремонт" (Home Improvement) стал одной из первых работ Андерсон, где она сыграла Лизу, девушку-инструменталистку, в сериале, который быстро стал телесериалом № 1 в Соединенных Штатах.

Она появилась в первых двух сезонах ситкома ABC. После участия в этом сериале Памела Андерсон сосредоточилась на "Спасателях Малибу", который принес ей мировую известность.

Что известно про Памелу Андерсон

Это известная модель и актриса канадского происхождения.

В 1985 году окончила школу и устроилась преподавателем физкультуры в Ванкувере. В 1989 впервые попала на обложку журнала Playboy и в дальнейшем сотрудничала с компанией.

В феврале 1990 года ее фотография появилась на развороте.

Стала известной после того, как увеличила размер груди до 34DD.

Андерсон пропагандирует вегетарианство, выступает за права животных и является активисткой многих благотворительных кампаний.

Была замужем четыре раза. В паре с Брэндоном Ли родилось два сына (1996 и 1997 года рождения).

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