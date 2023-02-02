7 круп, которые не нужно промывать перед приготовлением

Во время приготовления каши или гарнира из злаков можно столкнуться с неловким моментом. Что делать с крупой, которую извлекли из упаковки: промыть или сразу отправить в кастрюлю? С одной стороны, традиция ополаскивания существует давно, с другой – не все продукты нуждаются в этой процедуре. Следует ли отказываться от привычного действия с зернами и злаками или нет, рассмотрим в этой статье.

Зачем моют и замачивают крупу

Крупу лучше промывать, правда, не всю и не постоянно. Есть и такие продукты, которые лучше не ополаскивать, а замачивать. Чтобы понять, когда уместно то или иное действие, разберемся в нюансах.

Крупу промывают:

для удаления мусора и пыли;

очищение от мелких частиц оболочки и растительных остатков;

сокращение фитиновой кислоты (этот элемент препятствует усвоению круп организмом, а также придает продуктам горького привкуса);

частичного вымывания крахмала (тогда при варке не будет образовываться пена, а зерна не прилипнут друг к другу).

К тому же, некоторые производители могут опрыскивать крупы специальными растворами, которые отпугивают вредителей и защищают урожай от погодных капризов. Промывая продукты, мы удаляем эти защитные покрытия.

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Какие крупы мыть не надо

Существует список круп, которые следует промывать перед приготовлением. Их можно просто засыпать в кастрюлю. В них входят:

булгур – он уже прошел предварительную термическую обработку, поэтому ему нужен только кипяток, чтобы получить вкусную кашу;

– он уже прошел предварительную термическую обработку, поэтому ему нужен только кипяток, чтобы получить вкусную кашу; манка, овсянка и геркулесовые хлопья – они впитывают жидкость очень быстро, поэтому после промывки станут непригодными для потребления;

кус-кус – для приготовления этой крупы требуется только кипяток, а перебрать ее можно и вручную;

– для приготовления этой крупы требуется только кипяток, а перебрать ее можно и вручную; ячменная и кукурузная крупа – от мусора можно легко очистить и вручную, а потому не обязательно промывать.

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