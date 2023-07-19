7 милых поступков, с помощью которых кошки показывают любовь к хозяину

Как кошка показывает свою любовь – как понять, что кот вас любит

Люди очень легко проявляют расположение к своим домашним питомцам. Почесывание животика, спины, вкусное лакомство или сеанс объятий приравниваются к словам "Я люблю тебя" кошке или собаке.

Но поскольку кошки выражают свою любовь совсем по-иному, чем люди и другие домашние животные, вполне логично, что мы часто не понимаем их действия. Издание Sante Plus поделилось признаками того, что животное пытается показать свою нежность и привязанность.

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Какие жесты делают кошки, чтобы показать вам свою привязанность?

У каждого домашнего питомца есть свой собственный способ любить. Кошки выражают свою привязанность мурлыканием, прыжками и перекатыванием на спину. В мире кошек есть много способов сказать "я люблю тебя" своему хозяину, вот 7 вариантов поведения.

1. Ваша кошка кусает вас во время ласки.

Мы склонны ассоциировать укусы с отрицательным поведением, но кошки немного отличаются от нас. Действительно, если ваш кот начинает кусаться во время игры, значит, он пытается предложить вам свое внимание и ласку. Это совсем не то же, что защитный укус или укус страха, предназначенный для того, чтобы причинить боль. Кроткие покусывания – деликатная и забавная особенность кошек. Так что не бойтесь, это просто укусы любви.

2. Ваша кошка царапает мебель и ковры.

Это далеко не деструктивное поведение. На самом деле кошки царапают мебель, чтобы оставить на них свой след и заметить свою территорию. Это делается с помощью их кавычек, содержащих ароматические железы. Предметы, которые ваша кошка царапает больше всего, самые важные для нее.

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3. Ваша кошка массирует лапами ваши бедра.

С раннего возраста котята начинают мять лапками соски матери во время кормления грудью. Во взрослом возрасте, когда кошка воспроизводит это поведение на ваших бедрах, животе или одежде, это просто способ сказать, что она чувствует себя хорошо. Поэтому животное разминает лапами, чтобы передать свои эмоции.

4. Ваша кошка катается по земле на спине.

Кошка, катающаяся на спине, рада вас видеть. Ваше животное может подойти к вам и начать кататься по полу. Это нежное приветствие показывает, что кошка нуждается в вашем внимании, особенно если она показывает вам свой живот.

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5. Ваша кошка мурлычет.

Это один из самых громких способов для кошек выразить свою любовь. Кошка может иногда мурлыкать, когда чувствует себя некомфортно, но это случается редко. Чаще мурлыканье является признаком того, что животное счастливо быть с вами.

6. Ваш кот моргает.

Если ваша кошка "долго моргает", это считается поцелуем. Этот зрительный контакт является признаком любви и доверия. Вы также можете сделать такой же жест, животное полностью поймет, что вы пытаетесь показать ему свое расположение в ответ.

7. Твоя кошка лижет тебя.

Как и мурлыканье, если ваша кошка часто лижет вас, это признак нежности и любви. Таким образом, ваш кошачий посылает вам запах, который ему знаком и который делает вас для него важным человеком. Это эквивалент дружбы на нашем языке.

Такие способы, которым кошки демонстрируют свою любовь, могут вас немного сбить с толку и поставить в тупик. Но как только вы расшифруете их жесты, вы можете узнать их лучше. Безусловно, вы любите свою кошку, и приятно знать, что эти чувства взаимны.

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