7 самых эффективных программ, которые помогут научиться печатать быстро

Современный мир заставляет нас приобретать новые навыки, чтобы работать более эффективно. Поэтому многие хотят научиться печатать быстрее. К счастью, изучение навыков быстрой печати не должно быть скучным, ведь есть эффективные онлайн игры и приложения, которые могут помочь вам научиться печатать, несмотря на клавиатуру, с высокой точностью и скоростью.

Обучение быстрой печати экономит время. Даже если создание текста не является вашей работой, часто приходится тратить по несколько минут на написание писем, сообщений и т.д. Таких дел скапливается много и меньше времени остается на другую работу.

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Поэтому некоторые люди решают посвятить свое свободное время развитию мышечной памяти для того, чтобы получить определенные преимущества в жизни. Изучение таких простых навыков, как скоростной набор текста может значительно улучшить другие важные сферы жизни, в частности управление временем и определение приоритетов. Это помогает эффективно выполнять задачи на работе и в личной жизни, а также повышает общую производительность человека.

7 самых эффективных игр и приложений для быстрой печати

Speed ​​Typeping Online – онлайн-игра с набором текста, которая позволяет вам погрузиться в творческий и знакомый мир известных книг, басен, песен и даже отточить свои навыки ввода текста. Ярко-синяя рамка содержит текст, который затем становится зеленым после точного нажатия клавиш. После окончания таймера появляется страница со статистическими данными, которая показывает количество введенных слов в минуту, точность, правильные и неправильные записи и уровень ошибок; Тренажер печати – еще одна онлайн-платформа, подходящая для начинающих, которым нужны пошаговые уроки. Изучение клавиш на клавиатуре может запутать, особенно тех, кто не столь знаком или не привык набирать текст на клавиатуре компьютера. Обучение по набору текста включает коллекцию пошаговых пособий, охватывающих тренировку предложений, ознакомление с новыми ключами в ходе уроков, проверку навыков и определение трудностей, с которыми сталкивается пользователь при вводе конкретных слов или предложений. Тренажер набора специально освещает уникальные функции в каждом уроке, включая раздел разминки, где пользователь начинает развивать мышечную память и учится печатать, невзирая на клавиатуру; TapTyping – Typing Trainer – поскольку использование смартфонов стало частью нашей повседневной жизни, научиться быстро печатать на мобильном телефоне важно не менее, чем печатать на компьютере. Это приложение для набора текста позволяет пользователям тренироваться в пути. Приложение позволяет сразиться с другими пользователями в глобальной таблице лидеров. В TapTyping можно проверить свои навыки, пройдя уроки. Вы сможете найти свои ошибки, просматривая тепловую карту взмахов ваших пальцев; Most Dangerous Writing App – веб-сайт, заставляющий ваши пальцы печатать так же быстро, как и ваши идеи. Если вы остановитесь более чем на 5 секунд, все, что вы написали, медленно исчезнет с экрана. Сеансы рассчитаны на время от 3 минут до 20 минут или могут составлять от 75 до 1667 слов. Это онлайн приложение идеально подходит для профессиональных авторов, чтобы бороться с прокрастинацией. Там же есть жесткий режим – когда на экране одновременно появляется одна буква. Этот уровень не позволяет вам видеть целые слова, предложения или даже исправлять какие-либо орфографические или грамматические ошибки, пока таймер не закончится. Копировать и вставлять нельзя до конца сеанса; Typing Cat – список обычных курсов набора текста с возможностью попробовать другие более сложные уроки, например HTML. Научиться вводить код – еще один ценный набор навыков, который следует добавить. Приложение поможет ознакомиться с необычными словосочетаниями и расположением знаков препинания на клавиатуре, даже если вы не пишете код. Курс кодирования может быть трудным даже для набора текста, но все это часть мышечной памяти. Известно, что только некоторые люди действительно учатся печатать, глядя на реальную клавиатуру, тогда как большинство профессионалов интуитивно находит нужные клавиши с помощью мышечной памяти. Среди доступных курсов – EcmaScript 6, HTML 5 и CSS 3; ZType – игра, похожая на культовую Space Invaders 70-х годов, которая позволяла вам стрелять в крошечных фиолетовых и зеленых инопланетян. Теперь ее сделали игрой для печати с той же концепцией стрельбы. Ztype работает волнами – этапы, которые нужно пройти, но вместо пришельцев вы должны ввести слова, прежде чем ракеты уничтожат корабль в нижней части экрана. Время от времени появлялись более сложные и сложные слова. Если их не напечатать в отведенное время, серия букв разлетится, как ракеты; Daily Quote Typing – одна из многих игр, доступных на Wordgames.com – веб-сайте, который предлагает разнообразные игры с набором текста на разных уровнях в зависимости от вашего опыта. С помощью Daily Quote Typing пользователи могут вводить вдохновляющие цитаты известных лидеров, изобретателей и новаторов, таких как Марк Твен и Альберт Эйнштейн.

Дисциплина и терпение научат вас печатать быстрее. Тренируясь каждый день и используя эффективные игры и программы, это только вопрос времени. Тогда нажатие клавиш станет интуитивным, а ваш мозг скорее адаптируется к изучению других навыков.

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