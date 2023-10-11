700-летние монеты с изображением Иисуса Христа нашли в Болгарии (фото)

Археологи в юго-восточной деревне Русокастро в Болгарии зашли 700-летнюю серебряную монету с изображением Иисуса с одной стороны и сербского короля с другой.

Как сообщает Бургский музей, на одной из сторон изображен Иисус, который сидит, а на другой – сербский король Стефан Урош II Милутин. Он правил Сербией с 1282 по 1321 гг.

"Монета является копией венецианских пенни, которые благодаря своему весу и высокому качеству серебра были самой стабильной валютой на Балканах конца XIII - начале XIV века. Однако они символизируют дожа, в честь которого была отчеканена монета, и святого Марка, покровителя Венеции", — сообщили в музее.

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Отмечается, что Стефан Урош II Милютин был правителем, которому удалось территориально расширить Сербию в результате завоевания болгарских земель в Браничеве на северо-западе и Македонии на юго-западе.

Под его правлением королевство Сербия очень разрослось. Стефан был причислен к лику святых, а его мощи хранятся в церкви святой Недели в Софии.

Король Стефан Урош II Милютин был женат пять раз, одной из его жен была болгарская принцесса Анна Тертер, дочь болгарского царя Георгия I Тертера. Одна из его дочерей – Анна-Неда, была первой женой болгарского царя Михаила III Шишмана Асеня.

Для археологов монета важна тем, что подобная находка была обнаружена впервые в средневековом городе Рускастро.

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