72-летняя мама косметологи показала, как благодаря бананам выглядеть на 40 (видео)

Популярная косметологиня и дерматологиня делится своим методом омоложения, который, по ее словам, подходит женщинам и девушкам всех возрастов. Оказывается, что для поддержания красоты можно использовать бананы целиком, как мякоть, так и их кожуру.

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Своим советом женщина поделилась в TikTok. С помощью ухода за кожей и отсутствия вредных привычек, которые могут негативно влиять на состояние кожи, женщины могут сохранять молодость и выглядеть на 30 лет моложе своего возраста. Это иллюстрирует мамину Турегано, которой на самом деле 72 года. Один из ее секретов красоты – использование кожуры от бананов.

В видеоролике она показывает, как натирает лицо и руки кожурой банана. Комментарии под этим видео поражены, и многие не могут поверить, что эта очаровательная женщина уже 72 года и выглядит намного моложе, чем ей на самом деле.

Известно, что бананы обладают множеством полезных свойств для кожи, и их часто используют в домашних масках для лица. Бананы богаты полезными веществами, включая калий, витамины А, С, Е, витамины группы B, цинк и аминокислоты. Они снабжают кожу прекрасным увлажнением, поддерживают отшелушивание, борются с морщинами и выравнивают тон кожи.

Более того, кожура банана также обладает свойствами мягкого отшелушивания и антиоксидантным эффектом. Антиоксиданты, содержащиеся в банановой кожуре, борются со свободными радикалами в организме и обладают противовоспалительными свойствами.

Напомним, что розмариновая вода может помочь предотвратить появление седых волос. Она обладает стимулирующими и регенерирующими свойствами.

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