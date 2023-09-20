72-річна мама косметологині показала, як завдяки бананам мати вигляд на 40 (відео)

Популярна косметологиня та дерматологиня ділиться своїм методом омолодження, який, за її словами, підходить жінкам та дівчатам будь-якого віку. Виявляється, що для підтримки краси можна використовувати банани цілком, як м'якоть, так і їх шкірку.

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Своєю порадою жінка поділилась у TikTok. За допомогою догляду за шкірою та відсутності шкідливих звичок, які можуть негативно впливати на стан шкіри, жінки можуть зберігати молодість і виглядати на 30 років молодше свого віку. Це ілюструє Маміна Турегано, якій насправді 72 роки. Один із її секретів краси – використання шкірки від бананів.

У відеоролику вона показує, як натирає своє обличчя та руки шкіркою банана. Коментатори під цим відео вражені, і багато людей не можуть повірити, що ця чарівна жінка вже 72 роки і виглядає набагато молодше, ніж їй насправді.

Відомо, що банани мають безліч корисних властивостей для шкіри, і їх часто використовують у домашніх масках для обличчя. Банани багаті на корисні речовини, включаючи калій, вітаміни А, С, Е, вітаміни групи B, цинк та амінокислоти. Вони забезпечують шкіру прекрасним зволоженням, підтримують відлущування, борються зі зморшками і вирівнюють тон шкіри.

Більше того, шкірка банана також має властивості м'якого відлущування та антиоксидантний ефект. Антиоксиданти, що містяться в банановій шкірці, борються зі вільними радикалами в організмі та мають протизапальні властивості.

Нагадаємо, що розмаринова вода може допомогти запобігти появі сивого волосся. Вона має стимулюючі та регенеруючі властивості.

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