8 танков, 5 БТР, 51 блиндаж с оккупантами: Клименко показал видео работы бойцов Нацгвардии на фронте

Воины Сил обороны Украины за неделю уничтожили российскую технику на десятки миллионов долларов. Было ликвидировано 8 танков врага, 5 бронетранспортеров, 10 боевых бронированных машин, 31 вражеский автомобиль, 5 складов боекомплекта и 51 вражеский блиндаж с оккупантами внутри.

Как сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, "слаженная работа как бойцов, так и их командиров всегда дает результат. Наши воины Национальной гвардии это подтверждают и еженедельно превращают российскую технику в тонны металлолома".

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Министр отметил, что нацгвардейцам удалось ликвидировать, среди прочего, огнеметную систему залпового огня ТОС-1 "Солнцепек", которую россияне считают своим самым страшным оружием.

Ранее "кошмаромобиль" 56-й бригады ударил по врагу "градом", а бойцы 56-й бригады накрыли позицию россиян кассетными снарядами вблизи Бахмута.

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