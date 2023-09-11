80 на 20: Как применить закон Парето при уборке

Закон Парето, звучащий как "20% усилий дают 80% результата, а остальные 80% усилий - только 20% результата" известен многим.

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Этот закон применяется в разных областях нашей жизни. Сайт greenpost дает советы, как использовать закон Парето для организации пространства в своем доме.

Давайте рассмотрим пример, связанный с вашим гардеробом. Сколько вещей из вашего гардероба вы одеваете чаще всего? По закону Парето, у вас есть только 20% одежды, которую вы используете регулярно, а остальные 80% лежат без пользы. Это правило может применяться не только к вашей одежде, но и к разным другим вещам в вашем доме, таким как посуда, игрушки, бытовая техника и так далее.

Задумайтесь, сколько лишних вещей хранится в вашем доме и занимает слишком много места. Большое количество ненужных предметов может переполнять ваше пространство и создавать неудобства.

Итак, чтобы использовать закон Парето в организации вашего дома, вам следует оставить только те вещи, которые вам действительно нужны и которые доставляют вам радость и удовольствие. Последовательная организация вашего жилья позволит вам больше времени уделять семье, развитию, отдыху и другим приятным аспектам жизни, вместо траты времени на поддержание порядка среди избыточных вещей.

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