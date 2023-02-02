9 рабочих лайфхаков, чтобы еда не прилипала к сковороде

Ни для кого не секрет, что работа на кухне доставляет больше всего хлопот, когда дело доходит до уборки. Мы готовим несколько раз в день и часто это занимает много сил и времени. Любящие готовить часто знают десятки гастрономических секретов, которые значительно облегчают им жизнь, но другие, как правило, получают стресс.

Сковорода с пригоревшим омлетом может добавить лишних трудностей. При мытье посуды часто трудно удалить жир и продукты питания, которые легко прилипают к сковороде. Кроме того, нет ничего хуже, чем потратить много времени на приготовление блюда, чтобы, в конце концов, оно намертво пригорело на дно сковороды. Для того чтобы помочь вам избежать этих проблем, UAportal собрал 9 интересных трюков от пригорания пищи.

1. Используйте оливковое масло

Небольшое количество масла на дне сковороды – один из наиболее эффективных способов спасти пищу от пригорания. Налейте немного растительного масла на сковороду, равномерно распределите его с помощью бумажного полотенца, чтобы покрыть все дно. Перед тем как начать жарить, необходимо подождать, пока сковорода раскалится (конечно, не до того момента, когда масло начнет гореть).

2. Добавьте немного соли

Если сковорода изготовлена ​​из алюминия, к ней легче пригорает пища, потому что это ячеистый материал. Для того чтобы предотвратить это, нужно нанести тонкий слой масла и добавить щепотку соли, распределив ее по всей поверхности. Постарайтесь не переборщить с солью, потому что она может ухудшить вкус еды. Если вы чувствуете, что насыпано очень много, удалите излишки салфеткой, прежде чем сковорода нагреется.

3. Используйте яблочный уксус

Алюминий и другие пористые материалы должны быть "запечатаны", прежде чем вы начнете готовить, чтобы еда не прилипала. Хороший вариант – покрыть дно маслом и после нагревания добавить немного уксуса. Он должен полностью улетучиться на медленном огне перед тем, как вы приступите к процессу приготовления пищи.

4. Используйте натуральное сливочное масло

Натуральное масло содержит питательные вещества для нашего тела, а маслянистые соединения облегчают задачу приготовления пищи без пригорания. В зависимости от его происхождения масло может быть источником незаменимых жирных кислот, витаминов, минералов и антиоксидантов. Используйте маленькую чайную ложку сливочного масла. Для того чтобы предотвратить горение, не перегревайте сковороду и добавьте щепотку соли.

5. Возьмите правильную лопатку

Если вы готовите на сковороде с антипригарным покрытием, вы не должны использовать металлические ложки или лопатки, потому что они могут повредить покрытие и это ускоряет износ. Вы можете купить деревянные лопатки, а также сделанные из нейлона или пластика, которые не создают царапин на поверхности сковороды и предотвращают прилипание пищи.

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6. Не используйте металлические губки

Проволочные или просто жесткие губки могут увеличить поры в алюминиевых кастрюлях и поцарапать покрытие на антипригарной. Используйте мягкие губки или щетки для поддержания сковороды в хорошем состоянии.

7. Избегайте хранения сковородок одна в другой

Если у вас есть сковороды тефлоновые, никогда не храните их одна в другой. Этот материал очень чувствителен к любому прикосновению и может быть легко поврежден при таком хранении.

8. Хорошо просушите сковороду перед хранением

После того, как вы помыли сковородки, дайте им высохнуть на открытом воздухе, прежде чем положить на хранение в шкаф. Остаточная влажность может привести к появлению плесени и поэтому продукты могут начать пригорать.

9. Всегда смазывайте сковороду

Главный ключ к тому, чтобы еда не прилипала к сковороде, это всегда смазывать ее дно небольшим количеством жира или растительного масла. Если вы заметили, что сковорода снова сухая, добавьте небольшое количество масла и распределите его по дну, наклонив сковороду.

Следуйте этим простым советам, и вы увидите, что можете готовить без лишних усилий, ведь ваши продукты не будут пригорать к сковородке. При этом вы не только получите прекрасные и вкусные блюда, но и сэкономите время при мытье посуды и сковородки будут выглядеть идеально.

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