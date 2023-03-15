93-я бригада ВСУ эффектно сбила Су-24 оккупантов под Бахмутом (видео)

Украинские военные 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" сбили российский СУ-24. Ликвидация истребителя оккупантов произошла на Бахмутском направлении.

Информацию о сбитом самолете опубликовал представитель Одесской ОВА Сергей Братчук. Информацию также подтвердил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Отмечается, что истребитель упал в районе села Клищиевка. Там базируются кадровые военные российской армии, а также наемники ЧВК "Вагнер".

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На видео видно, как подбитый самолет падает и после столкновения с землей загорается. Пилот, который был за штурвалом истребителя, успел катапультироваться.

Белый купол его парашюта хорошо виден на видео. Однако позже стало ясно, что стропы его парашюта запутались в ветвях деревьев.

Напомним, несколько ранее в сети показали, как украинские артиллеристы отработали по блиндажам оккупантов под Бахмутом.

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