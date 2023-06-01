'Адские ворота': загадка вечного огня в пропасти туркменской пустыни

В 1971 году, в поисках нефтяных месторождений в туркменской пустыне Каракум работники бурили глубокие скважины, в результате чего образовалась гигантская воронка, пылающая уже несколько десятилетий,

Об этом пишет IFLScience.

Ошибочно подумав, что нефть найдена, работники установили такелажную башню, которая состоит, кроме всего прочего, еще из тяжелой буровой установки. Как только начали бурить, поняли насколько роковую ошибку допустили: вместо нефти они нашли огромные залежи природного газа.

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Глубина "адских ворот" составляет более 70 метров в диаметре и имеет более 20 метров глубины. Помимо образования воронки прибывало очень много газа метана, что обеспокоило ученых, ведь это может повредить окружающей среде. В результате они подожгли яму, подумав, что огонь сожжет метан за короткое время, но снова ошиблись: воронка пылает уже несколько десятилетий.

На сегодняшний день ученые не могут дать ответ, сколько еще времени будет палаты воронки.

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