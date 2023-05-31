Использовались для хранения алкоголя и воды: загадка долины кувшинов в Лаосе

В Лаосе есть долина кувшинов – территория со странными выдолбленными из древнего камня кувшинами. У некоторых даже есть крышки. Ученые до сих пор точно не знают, зачем они предназначались.

Об этом пишет Sciencealert, передает UAINFO.org.

Первоначально ученые предполагали, что кувшины использовались в доисторической практике захоронения. По другой информации – кувшины служили для хранения пищи, алкоголя и дождевой воды.

Исследовать мегалиты довольно трудно, ведь регион до сих пор не полностью очищен от бомб, сброшенных ВВС США в 1960-х годах.

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"До сих пор было невозможно определить, когда кувшины впервые были размещены на местности или откуда был взят камень", – сообщила группа специалистов в документе, описывающем результаты последних исследований.

Согласно ему, кувшины могли быть созданы еще в конце второго тысячелетия до нашей эры.

Кроме того, в кувшинах были обнаружены человеческие останки, датированные периодом между 9–13 веками нашей эры.

"Представленные здесь данные убедительно свидетельствуют о том, что размещение мегалитов предшествовало похоронной деятельности, что указывает на повторное использование и сохраняющееся ритуальное значение", - сообщают ученые.

Напомним, в Помпеях обнаружили новых жертв Везувия.

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