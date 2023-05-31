Використовувались для зберігання алкоголю та води: загадка долини глеків у Лаосі

В Лаосі є долина глечиків – територія з дивними видовбаними з давнього каменю глечиками. Деякі навіть мають кришки. Вчені досі точно не знають, для чого вони призначались.

Про це пише Sciencealert, інформує UAINFO.org.

Спочатку науковці припускали, що глеки використовувались у доісторичній практиці поховання. За іншою інформацією – глеки служили для зберігання їжі, алкоголю та дощової води.

Досліджувати мегаліти доволі важко, адже регіон досі не повністю очищений від бомб, які скинули ВПС США в 1960-х роках.

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"Досі було неможливо визначити, коли глеки вперше були розміщені на місцевості або звідки було взято камінь", – повідомила група фахівців у документі, який описує результати останніх досліджень.

Згідно з ним, глечики могли бути створені ще в кінці другого тисячоліття до нашої ери.

Крім того, у глеках виявили людські останки, датовані періодом між 9–13 століттями нашої ери.

"Представлені тут дані переконливо свідчать про те, що розміщення мегалітів передувало похоронній діяльності, що вказує на повторне використання та ритуальне значення, що зберігається", – повідомляють науковці.

Нагадаємо, у Помпеях знайшли нових жертв Везувію.

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