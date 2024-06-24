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Война в Украине

Адвокат объяснил, когда мужчины могут не брать повестку от ТЦК

Былим Елена

Адвокат объяснил, когда мужчины могут не брать повестку от ТЦК
Что будет если не брать повестку

Согласно разъяснениям юристов, во время воздушной тревоги ни один человек не может быть ограничен в праве уходить в укрытие. Так что воздушная тревога – единственное условие, когда мужчины могут отказать ТЦК во вручении им повесток.

Это единственное обстоятельство, когда находящиеся в любом публичном месте граждане Украины, кроме укрытия, имеют законное право отказаться от проверки документов со стороны работников ТЦК или правоохранительных органов, в том числе и военно-учетных, пишет ТСН.

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Адвокаты Роман Симутин и Екатерина Анищенко объясняют, что при объявлении воздушной тревоги, когда возникает реальная угроза жизни, а власть требует проследить до укрытия, человек имеет право не предъявлять документы.

К примеру, Роман Симутин приводит случай, когда водителя остановили полицейские для проверки на трезвость, но в этот момент раздалась сирена воздушной тревоги. Впоследствии суд оправдал водителя, который отказался от проверки и объяснил, что следует к укрытию.

"Никто не может ставить под угрозу жизнь и здоровье человека. Если над местом, где вручают повестку, может пролететь ракета, то такую возможность нельзя исключать. В таком случае действия гражданина, который сообщил, что идет к укрытию, будут оправданы", – говорит Роман Симутин.

Он добавляет, что существует судебная практика, подтверждающая это. Суд закрыл дело против водителя, которого остановила полиция, и предложила пройти тест на алкотестер. В этот момент раздалась воздушная тревога, водитель отказался от теста и сообщил, что идет к укрытию. Правоохранители составили на него протокол, но впоследствии производство было закрыто.

Ранее мы рассказывали, что в Раде рассказали, будут ли электронные повестки и направления на ВЛК.

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