Адвокат пояснив, коли чоловіки можуть не брати повістку від ТЦК

Згідно з роз'ясненнями юристів, під час повітряної тривоги жодна людина не може бути обмежена у праві йти в укриття. Тож повітряна тривога – єдина умова, коли чоловіки можуть відмовити ТЦК у врученні їм повісток.

Це єдина обставина, коли громадяни України, які перебувають у будь-якому публічному місці, крім укриття, мають законне право відмовитися від перевірки документів з боку працівників ТЦК або правоохоронних органів, зокрема й військово-облікових, пише ТСН.

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Адвокати Роман Сімутін та Катерина Аніщенко пояснюють, що під час оголошення повітряної тривоги, коли виникає реальна загроза життю, а влада вимагає прослідувати до укриття, людина має право не пред'являти документи.

Наприклад, Роман Сімутін наводить випадок, коли водія зупинили поліцейські для перевірки на тверезість, але в цей момент пролунала сирена повітряної тривоги. Згодом суд виправдав водія, який відмовився від перевірки і пояснив, що прямує до укриття.

"Ніхто не може ставити під загрозу життя та здоров'я людини. Якщо над місцем, де вручають повістку, може пролетіти ракета, то таку можливість не можна виключати. В такому випадку дії громадянина, який повідомив, що йде до укриття, будуть виправдані", - каже Роман Сімутін.

Він додає, що існує судова практика, яка підтверджує це. Суд закрив справу проти водія, якого зупинила поліція і запропонувала пройти тест на алкотестер. У цей момент пролунала повітряна тривога, водій відмовився від тесту і повідомив, що йде до укриття. Правоохоронці склали на нього протокол, але згодом провадження було закрите.

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