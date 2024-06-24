Адвокат объяснил, когда мужчины могут не брать повестку от ТЦК

Согласно разъяснениям юристов, во время воздушной тревоги ни один человек не может быть ограничен в праве уходить в укрытие. Так что воздушная тревога – единственное условие, когда мужчины могут отказать ТЦК во вручении им повесток.

Это единственное обстоятельство, когда находящиеся в любом публичном месте граждане Украины, кроме укрытия, имеют законное право отказаться от проверки документов со стороны работников ТЦК или правоохранительных органов, в том числе и военно-учетных, пишет ТСН.

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Адвокаты Роман Симутин и Екатерина Анищенко объясняют, что при объявлении воздушной тревоги, когда возникает реальная угроза жизни, а власть требует проследить до укрытия, человек имеет право не предъявлять документы.

К примеру, Роман Симутин приводит случай, когда водителя остановили полицейские для проверки на трезвость, но в этот момент раздалась сирена воздушной тревоги. Впоследствии суд оправдал водителя, который отказался от проверки и объяснил, что следует к укрытию.

"Никто не может ставить под угрозу жизнь и здоровье человека. Если над местом, где вручают повестку, может пролететь ракета, то такую возможность нельзя исключать. В таком случае действия гражданина, который сообщил, что идет к укрытию, будут оправданы", – говорит Роман Симутин.

Он добавляет, что существует судебная практика, подтверждающая это. Суд закрыл дело против водителя, которого остановила полиция, и предложила пройти тест на алкотестер. В этот момент раздалась воздушная тревога, водитель отказался от теста и сообщил, что идет к укрытию. Правоохранители составили на него протокол, но впоследствии производство было закрыто.

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