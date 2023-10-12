Адвокат объяснил, законно ли задерживать 'уклонистов' на блокпостах

В Украине идет общая мобилизация, из-за чего у военнообязанных граждан могут проверять документы на блокпостах и на улице. В некоторых случаях мужчин задерживают и сообщают, что они находятся в розыске как "уклонисты".

Адвокат Роман Симутин рассказал, законно ли такое задержание и кто может проводить его. Он также объяснил, каковы полномочия военной службы правопорядка.

По его словам, это специальное формирование в составе ВСУ, которое фактически выполняет полицейские функции. Сотрудники ВСП имеют право:

применять оружие;

проводить задержание;

предотвращать и разоблачать преступления;

охранять и конвоировать задержанных;

осуществлять наблюдение за дорожным движением.

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В то же время ВСП может задерживать лиц в ситуациях, предусмотренных законодательством:

совершение мелкого хулиганства;

злобное неповиновение должностному лицу ВСП;

нарушение правил хранения огнестрельного оружия;

мелкое воровство;

распитие алкогольных напитков и появление в общественных местах в нетрезвом виде;

нарушение правил дорожного движения;

незаконные деяния, связанные с наркотическими веществами.

Симутин подчеркнул, что в списке оснований для задержания отсутствует пункт "нарушения правил военного учета", поэтому задержание военнообязанных сотрудниками ВСП за уклонение от мобилизации незаконно.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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