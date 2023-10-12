Адвокат пояснив, чи законно затримувати 'ухилянтів' на блокпостах

В Україні триває загальна мобілізація, через що у військовозобов'язаних громадян можуть перевіряти документи на блокпостах та на вулиці. У деяких випадках, чоловіків затримують та повідомляють, що вони перебувають у розшуку як "ухилянти".

Адвокат Роман Сімутін розповів, чи законне таке затримання та хто може проводити його. Він також пояснив, які повноваження має військова служба правопорядку.

За його словами, це спеціальне формування у складі ЗСУ, яке фактично виконує поліцейські функції. Співробітники ВСП мають право:

застосовувати зброю;

проводити затримання;

запобігати та викривати злочини;

охороняти і конвоювати затриманих;

здійснювати нагляд за дорожнім рухом.

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Водночас ВСП може затримувати осіб у ситуаціях, передбачених законодавством:

вчинення дрібного хуліганства;

злісна непокора посадовій особі ВСП;

порушення правил зберігання вогнепальної зброї;

дрібне злодійство;

розпивання алкогольних напоїв і поява в громадських місцях у нетверезому вигляді;

порушення правил дорожнього руху;

незаконні дії, пов'язані з наркотичними речовинами.

Симутін наголосив, що у списку підстав для затримання відсутній пункт "порушення правил військового обліку", тому затримання військовозобов'язаних співробітниками ВСП за ухилення від мобілізації є незаконним.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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