Адвокат объяснил, законно ли задерживать "уклонистов" на блокпостах
В Украине идет общая мобилизация, из-за чего у военнообязанных граждан могут проверять документы на блокпостах и на улице. В некоторых случаях мужчин задерживают и сообщают, что они находятся в розыске как "уклонисты".
Адвокат Роман Симутин рассказал, законно ли такое задержание и кто может проводить его. Он также объяснил, каковы полномочия военной службы правопорядка.
По его словам, это специальное формирование в составе ВСУ, которое фактически выполняет полицейские функции. Сотрудники ВСП имеют право:
- применять оружие;
- проводить задержание;
- предотвращать и разоблачать преступления;
- охранять и конвоировать задержанных;
- осуществлять наблюдение за дорожным движением.
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В то же время ВСП может задерживать лиц в ситуациях, предусмотренных законодательством:
- совершение мелкого хулиганства;
- злобное неповиновение должностному лицу ВСП;
- нарушение правил хранения огнестрельного оружия;
- мелкое воровство;
- распитие алкогольных напитков и появление в общественных местах в нетрезвом виде;
- нарушение правил дорожного движения;
- незаконные деяния, связанные с наркотическими веществами.
Симутин подчеркнул, что в списке оснований для задержания отсутствует пункт "нарушения правил военного учета", поэтому задержание военнообязанных сотрудниками ВСП за уклонение от мобилизации незаконно.
Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.
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